Європейські ринки акцій здебільшого зростають у понеділок, окрім французького
13:44 20.10.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються в понеділок після зниження за підсумками торгів у п'ятницю.
Індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:17 EET піднявся на 0,54%, до 569,27 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,34%, німецький DAX - 1,09%, італійський FTSE MIB - 1,11%, іспанський IBEX 35 - 1,38%. Французький CAC 40 опускається 0,16%.
Підтримку ринку надає ослаблення побоювань щодо якості кредитних портфелів, що посилилися наприкінці минулого тижня після заяв регіональних банків США про очікувані збитки за кредитами, які спровокували падіння котирувань у європейському банківському секторі.
Надії на деескалацію в торговельних відносинах США і Китаю також позитивно впливають на настрої інвесторів. Президент США Дональд Трамп у неділю назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. При цьому він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном найближчими тижнями. Раніше американський лідер говорив, що вірить у розвиток торговельних відносин з КНР у позитивному ключі.
Ринкова вартість німецької Thyssenkrupp падає на 16,8% після біржового дебюту її оборонного підрозділу Thyssenkrupp Marine Systems.
Британський оператор магазинів-дискаунтерів B&M European Value Retail скорочує капіталізацію на 17,5%. Компанія повідомила про погіршення річного прогнозу після виявлення бухгалтерської помилки, а також про відставку головного фінансового директора.
Папери французької Kering SA, що володіє Gucci та іншими модними брендами, піднімаються на 4% на новинах про те, що вона домовилася про продаж сегмента товарів для краси за 4 млрд євро компанії L'Oreal. Котирування L'Oreal підвищуються на 0,4%.
На торгах у Лондоні помітно дорожчають акції Babcock International (на 2,3%), Rolls-Royce Holdings (на 2%) і Prudential (на 1,9%). Збільшується ринкова вартість нафтогазових компаній Shell і BP Plc - на 0,9% і 0,8% відповідно.
У Німеччині Rheinmetall нарощує капіталізацію на 4%, Infineon Technologies - на 2,3%, Siemens Energy - на 1,9%. Папери Merck KGaA дешевшають на 1%, Vonovia - на 0,8%, Mercedes-Benz Group - на 0,8%.
У складі французького CAC 40 лідирує компанія Worldline SA, що працює у сфері електронних платежів (+11%), тоді як найбільше зниження демонструють акції BNP Paribas (-7,8%).
На торгах у Мадриді та Мілані активно підвищуються в ціні папери банків, зокрема Banco de Sabadell - на 4,1%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - на 3,3%, CaixaBank - на 2,5%, Banco Santander - на 1,6%, Banca Popolare di Sondrio - на 4,4%, BPER Banca - на 3,8%, Banco BPM - на 2,5%, FinecoBank Banca Fineco і UniCredit - на 1,7%, Banca Mediolanum - на 1,5%.
