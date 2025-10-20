НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7672 грн/$1

Ціни на золото в понеділок трохи подорожчали завдяки ймовірності подальшого зниження процентних ставок у США, тоді як інвестори очікують на дані про інфляцію в США та результати торговельних переговорів між США і Китаєм цього тижня, щоб визначити подальший напрямок руху.