НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7672 грн/$1
12:46 20.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 жовтня 2025 року.
|Показник
|17.10.2025
|20.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7084
|41.7672
|0.14
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 жовтня - 41,7308 грн.
