МВФ тисне на Україну з вимогою знецінити гривню – Bloomberg

09:10 20.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як заходу, що може допомогти зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення бюджетних доходів, номінованих у національній валюті.

У НБУ чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадської думки, повідомили ці особи на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за закритими дверима.

Україна отримала більшу частину з 15,6 млрд доларів за програмою МВФ, про яку домовилися в 2023 році, і зараз сторони ведуть переговори про новий пакет, який може скласти 8 млрд доларів.

Директор-розпорядник Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб продемонструвати підтримку, підкріпивши амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

Девальвація може призвести до зростання номінальних доходів бюджету, оскільки експортні контракти номіновані в іноземній валюті. Однак прогнозовані вигоди є обмеженими, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може також спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальний запас міцності.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на 17.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

