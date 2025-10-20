Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото подорожчало на тлі сподівань на зниження ставок у США. У центрі уваги - торговельні переговори між США і Китаєм

08:05 20.10.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото в понеділок трохи подорожчали завдяки ймовірності подальшого зниження процентних ставок у США, тоді як інвестори очікують на дані про інфляцію в США та результати торговельних переговорів між США і Китаєм цього тижня, щоб визначити подальший напрямок руху.

Станом на 03:31 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,1% до 4253,33 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні піднялися на 1,3% до 4266,30 долара за унцію.

Спотове срібло подорожчало на 0,5% до 52,12 долара за унцію. У п'ятницю ціни впали приблизно на 4,4% - це найгірший результат з початку квітня - після того, як раніше того ж дня вони досягли рекордного рівня в 54,47 долара.

«Ринок золота намагається знайти опору після п'ятничного розпродажу. Настрої нормалізуються, трохи охолоджуються після декількох тижнів манії», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

У п'ятницю золото впало приблизно на 1,8%, що є найбільшим падінням з середини травня, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований ним 100-відсоткове мито на товари з Китаю не буде стійким.

Він сказав, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і що, на його думку, з Китаєм все буде добре.

«Наступним великим викликом стануть переговори між США і Китаєм, які відбудуться цього тижня, та оприлюднення індексу споживчих цін у США в п'ятницю. На мою думку, причиною такого стрибка цін на золото є вакуум, що утворився через відсутність економічних даних».

Очікується, що дані, які будуть оприлюднені в п'ятницю, покажуть, що базова інфляція в США у вересні залишилася на рівні 3,1%, але це не повинно турбувати ринки, враховуючи, що Федеральний резерв не виступив проти зниження процентних ставок.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки повністю враховують зниження ставки ФРС на чверть процентного пункту цього місяця і ще одне зниження в грудні.

З початку року золото, яке не приносить доходу, подорожчало більш ніж на 60% і в п'ятницю досягло рекордного рівня в 4378,69 доларів за унцію на тлі геополітичної напруженості, агресивних ставок на зниження ставок, покупок центральних банків, дедоларизації та значного припливу коштів у біржові фонди.

У той же час, ціна на платину впала на 0,8% до 1596,88 доларів за унцію, а на паладій зросла на 0,2% до 1476,97 доларів за унцію.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на 17.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес