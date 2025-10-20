Золото подорожчало на тлі сподівань на зниження ставок у США. У центрі уваги - торговельні переговори між США і Китаєм

Ціни на золото в понеділок трохи подорожчали завдяки ймовірності подальшого зниження процентних ставок у США, тоді як інвестори очікують на дані про інфляцію в США та результати торговельних переговорів між США і Китаєм цього тижня, щоб визначити подальший напрямок руху.

Станом на 03:31 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,1% до 4253,33 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні піднялися на 1,3% до 4266,30 долара за унцію.

Спотове срібло подорожчало на 0,5% до 52,12 долара за унцію. У п'ятницю ціни впали приблизно на 4,4% - це найгірший результат з початку квітня - після того, як раніше того ж дня вони досягли рекордного рівня в 54,47 долара.

«Ринок золота намагається знайти опору після п'ятничного розпродажу. Настрої нормалізуються, трохи охолоджуються після декількох тижнів манії», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

У п'ятницю золото впало приблизно на 1,8%, що є найбільшим падінням з середини травня, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований ним 100-відсоткове мито на товари з Китаю не буде стійким.

Він сказав, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і що, на його думку, з Китаєм все буде добре.

«Наступним великим викликом стануть переговори між США і Китаєм, які відбудуться цього тижня, та оприлюднення індексу споживчих цін у США в п'ятницю. На мою думку, причиною такого стрибка цін на золото є вакуум, що утворився через відсутність економічних даних».

Очікується, що дані, які будуть оприлюднені в п'ятницю, покажуть, що базова інфляція в США у вересні залишилася на рівні 3,1%, але це не повинно турбувати ринки, враховуючи, що Федеральний резерв не виступив проти зниження процентних ставок.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки повністю враховують зниження ставки ФРС на чверть процентного пункту цього місяця і ще одне зниження в грудні.

З початку року золото, яке не приносить доходу, подорожчало більш ніж на 60% і в п'ятницю досягло рекордного рівня в 4378,69 доларів за унцію на тлі геополітичної напруженості, агресивних ставок на зниження ставок, покупок центральних банків, дедоларизації та значного припливу коштів у біржові фонди.

У той же час, ціна на платину впала на 0,8% до 1596,88 доларів за унцію, а на паладій зросла на 0,2% до 1476,97 доларів за унцію.