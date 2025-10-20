Акції в Азії зростають: Японія піднімається на тлі політичної ясності. Китай підтриманий позитивним ВВП

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, японські акції досягли рекордних максимумів на тлі відновлення бетів на те, що фіскальна голубка Санае Такаїчі забезпечить собі посаду прем'єр-міністра, а китайські ринки отримали підтримку від помірно позитивних даних про економічне зростання.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт після того, як американські чиновники висловили примирливий тон щодо наростаючого торгового конфлікту з Китаєм. У найближчі тижні також планується продовження торгових переговорів на високому рівні між Китаєм і США.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах, при цьому увага зосереджена на низці важливих звітів про прибутки за третій квартал, які будуть опубліковані найближчими днями. Гігант стрімінгових послуг Netflix Inc опублікує звіт у вівторок, а виробник електромобілів Tesla Inc - у середу.

Японський індекс Nikkei 225 зріс майже на 3% до рекордного рівня в 48 975,0 пунктів, а індекс TOPIX підскочив на 1,9% до 3231,35 пунктів, залишаючись близьким до недавнього піку.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, правляча Ліберально-демократична партія Японії забезпечила собі достатню підтримку союзників для формування коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Такаїчі.

Такаїчі вважається прихильницею м'якої фіскальної політики, і, як очікується, вона збільшить державні витрати та виступить проти подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії. Її обрання лідером ЛДП наприкінці вересня спричинило стрімке зростання японських ринків на тлі очікувань більш м'яких умов під її керівництвом.

Очікується, що парламентське голосування щодо прем'єрства Такаїчі відбудеться у вівторок, і лідерка ЛДП стане першою жінкою-прем'єр-міністром Японії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,9% і 0,7% відповідно, продовживши раннє зростання на тлі кращих, ніж очікувалося, даних про валовий внутрішній продукт за третій квартал.

У третьому кварталі ВВП зріс на 4,8% у річному вимірі, трохи перевищивши прогнози на рівні 4,7%. Зростання ВВП у квартальному вимірі також перевищило очікування, а з початку року зростання ВВП залишалося вище цільового показника Пекіна на рівні 5% на рік.

Дані свідчать про стійку міцність ключових експортних галузей Китаю, що досі допомагало компенсувати тривалу слабкість споживчих витрат і ринку нерухомості. Однак ВВП також зріс найповільнішими темпами за рік.

Однак зараз китайський експорт стикається з посиленням протидії з боку США на тлі відновлення торговельних напружень між найбільшими економіками світу. Тривала дефляція та слабкі приватні інвестиції також створюють перешкоди для другої за величиною економіки світу.

Проте президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що вважає торговельну війну з Китаєм «нестійкою» і що найближчими тижнями мають відбутися переговори на високому рівні з Пекіном.

Індекс Hang Seng у Гонконзі показав видатні результати, піднявшись на 2,5% з мінімуму за півтора місяця, досягнутого в п'ятницю. Технологічні акції очолили це відновлення після того, як минулого тижня зазнали найбільшого падіння.

Азіатські ринки в цілому були в основному позитивними. Південнокорейський KOSPI зріс на 1,2% і наблизився до рекордного максимуму, також скориставшись стійкою силою акцій технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Гігант у виробництві мікросхем пам'яті SK Hynix Inc підскочив на понад 3% до рекордного максимуму, продовживши нещодавнє зростання після позитивних результатів діяльності лідера у виробництві мікросхем TSMC.

TSMC піднявся на 2% на біржі в Тайбеї і залишився близьким до рекордного максимуму після того, як минулого тижня продемонстрував чудові результати за третій квартал.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття, а австралійський ASX 200 додав 0,1%.

Сінгапурські ринки були закриті через свято.