Єна слабшає на тлі призначення Такаїчі прем'єр-міністром Японії

Єна ослабла в понеділок, оскільки Санае Такаїчі, прихильниця фіскальних і монетарних стимулів, майже напевно стане наступним прем'єр-міністром Японії після того, як, за повідомленнями, забезпечила собі вирішальну політичну підтримку для обіймання цієї посади.

На валюту-прихисток також вплинуло поліпшення апетиту до ризику після того, як торговельні напруження між Пекіном і Вашингтоном дещо вщухли, а також зменшилися побоювання щодо регіональних банків США. Австралійський долар, чутливий до ризиків, зміцнився.

Дані про валовий внутрішній продукт Китаю були в основному проігноровані ринком, оскільки в останньому кварталі темпи зростання сповільнилися до 4,8% в річному вимірі, що відповідає прогнозам економістів.

Інвестори повернулися до так званої «торгівлі Такаїчі» - оптимістичних настроїв щодо акцій і песимістичних щодо єни - після того, як Kyodo повідомило, що правляча Ліберально-демократична партія і Партія інновацій Японії у понеділок укладуть союз. Парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра призначено на вівторок.

Шанси Такаїчі стати першою жінкою-прем'єром Японії опинилися під загрозою після раптового розриву, на початку цього місяця, з коаліційним партнером ЛДП, партією «Комейто», з якою вона співпрацювала протягом 26 років. Однак у правій партії JIP Такаїчі має партнера, який більше відповідає її політичним поглядам.

Станом на 02:10 за Гринвічем долар США подорожчав на 0,3% до 150,96 єни після падіння на 1,1% у п'ятницю, головним чином через нервозність трейдерів після низки проблемних кредитів в американських банках і напруженості навколо мит на китайські рідкісноземи, необхідні для виробництва мікросхем та інших високотехнологічних ланцюгів постачання.

Однак до кінця торгів на Волл-стріт кредитні побоювання відступили, і основні індекси завершили день зростанням.

«Кредитні побоювання більше галасу, ніж реальної загрози, - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital. - Якщо подивитися на результати всіх великих банків, кредитна ситуація дуже хороша. Загалом, слабких місць дуже мало».

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що запропоновані ним 100-відсоткові мита на товари з Китаю будуть «нестійкими», і підтвердив, що все ж зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном через два тижні.

Австралійський долар подорожчав на 0,4% до 0,6511 долара США в понеділок.

Китайський юань залишився без змін в офшорній торгівлі на рівні 7,1261 за долар США.

Євро подорожчав на 0,1% до 1,1665 долара США.

«Існує елемент - якщо використовувати термінологію холодної війни - взаємного гарантованого знищення, коли мова йде про повне обмеження експорту рідкісноземів і 100% митні ставки, і як США, так і Китай більш-менш визнають це», - сказав Кайл Родда, аналітик ринків Capital.com.

«Як результат, ринки враховують у цінах, що ситуація деескалується», - додав Родда. «Однак ринки, ймовірно, залишатимуться неспокійними, доки про таке відступлення не буде офіційно оголошено».