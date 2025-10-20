Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна слабшає на тлі призначення Такаїчі прем'єр-міністром Японії
07:32 20.10.2025 |
Єна ослабла в понеділок, оскільки Санае Такаїчі, прихильниця фіскальних і монетарних стимулів, майже напевно стане наступним прем'єр-міністром Японії після того, як, за повідомленнями, забезпечила собі вирішальну політичну підтримку для обіймання цієї посади.
На валюту-прихисток також вплинуло поліпшення апетиту до ризику після того, як торговельні напруження між Пекіном і Вашингтоном дещо вщухли, а також зменшилися побоювання щодо регіональних банків США. Австралійський долар, чутливий до ризиків, зміцнився.
Дані про валовий внутрішній продукт Китаю були в основному проігноровані ринком, оскільки в останньому кварталі темпи зростання сповільнилися до 4,8% в річному вимірі, що відповідає прогнозам економістів.
Інвестори повернулися до так званої «торгівлі Такаїчі» - оптимістичних настроїв щодо акцій і песимістичних щодо єни - після того, як Kyodo повідомило, що правляча Ліберально-демократична партія і Партія інновацій Японії у понеділок укладуть союз. Парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра призначено на вівторок.
Шанси Такаїчі стати першою жінкою-прем'єром Японії опинилися під загрозою після раптового розриву, на початку цього місяця, з коаліційним партнером ЛДП, партією «Комейто», з якою вона співпрацювала протягом 26 років. Однак у правій партії JIP Такаїчі має партнера, який більше відповідає її політичним поглядам.
Станом на 02:10 за Гринвічем долар США подорожчав на 0,3% до 150,96 єни після падіння на 1,1% у п'ятницю, головним чином через нервозність трейдерів після низки проблемних кредитів в американських банках і напруженості навколо мит на китайські рідкісноземи, необхідні для виробництва мікросхем та інших високотехнологічних ланцюгів постачання.
Однак до кінця торгів на Волл-стріт кредитні побоювання відступили, і основні індекси завершили день зростанням.
«Кредитні побоювання більше галасу, ніж реальної загрози, - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital. - Якщо подивитися на результати всіх великих банків, кредитна ситуація дуже хороша. Загалом, слабких місць дуже мало».
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що запропоновані ним 100-відсоткові мита на товари з Китаю будуть «нестійкими», і підтвердив, що все ж зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном через два тижні.
Австралійський долар подорожчав на 0,4% до 0,6511 долара США в понеділок.
Китайський юань залишився без змін в офшорній торгівлі на рівні 7,1261 за долар США.
Євро подорожчав на 0,1% до 1,1665 долара США.
«Існує елемент - якщо використовувати термінологію холодної війни - взаємного гарантованого знищення, коли мова йде про повне обмеження експорту рідкісноземів і 100% митні ставки, і як США, так і Китай більш-менш визнають це», - сказав Кайл Родда, аналітик ринків Capital.com.
«Як результат, ринки враховують у цінах, що ситуація деескалується», - додав Родда. «Однак ринки, ймовірно, залишатимуться неспокійними, доки про таке відступлення не буде офіційно оголошено».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|МВФ тисне на Україну з вимогою знецінити гривню – Bloomberg
|Золото подорожчало на тлі сподівань на зниження ставок у США. У центрі уваги - торговельні переговори між США і Китаєм
|Акції в Азії зростають: Японія піднімається на тлі політичної ясності. Китай підтриманий позитивним ВВП
|Єна слабшає на тлі призначення Такаїчі прем'єр-міністром Японії
|Волл-стріт завершила п'ятницю зростанням, інвестори обдумують коментарі Трампа щодо торгівлі
|Долар США стабілізувався до євро, єни та фунта
|Індекс українських акцій на WSE зранку в п'ятницю підскочив на 5,4% на фоні розмови Трампа та Путіна
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками