Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єна слабшає на тлі призначення Такаїчі прем'єр-міністром Японії

07:32 20.10.2025 |

Фінанси

 

Єна ослабла в понеділок, оскільки Санае Такаїчі, прихильниця фіскальних і монетарних стимулів, майже напевно стане наступним прем'єр-міністром Японії після того, як, за повідомленнями, забезпечила собі вирішальну політичну підтримку для обіймання цієї посади.

На валюту-прихисток також вплинуло поліпшення апетиту до ризику після того, як торговельні напруження між Пекіном і Вашингтоном дещо вщухли, а також зменшилися побоювання щодо регіональних банків США. Австралійський долар, чутливий до ризиків, зміцнився.

Дані про валовий внутрішній продукт Китаю були в основному проігноровані ринком, оскільки в останньому кварталі темпи зростання сповільнилися до 4,8% в річному вимірі, що відповідає прогнозам економістів.

Інвестори повернулися до так званої «торгівлі Такаїчі» - оптимістичних настроїв щодо акцій і песимістичних щодо єни - після того, як Kyodo повідомило, що правляча Ліберально-демократична партія і Партія інновацій Японії у понеділок укладуть союз. Парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра призначено на вівторок.

Шанси Такаїчі стати першою жінкою-прем'єром Японії опинилися під загрозою після раптового розриву, на початку цього місяця, з коаліційним партнером ЛДП, партією «Комейто», з якою вона співпрацювала протягом 26 років. Однак у правій партії JIP Такаїчі має партнера, який більше відповідає її політичним поглядам.

Станом на 02:10 за Гринвічем долар США подорожчав на 0,3% до 150,96 єни після падіння на 1,1% у п'ятницю, головним чином через нервозність трейдерів після низки проблемних кредитів в американських банках і напруженості навколо мит на китайські рідкісноземи, необхідні для виробництва мікросхем та інших високотехнологічних ланцюгів постачання.

Однак до кінця торгів на Волл-стріт кредитні побоювання відступили, і основні індекси завершили день зростанням.

«Кредитні побоювання більше галасу, ніж реальної загрози, - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital. - Якщо подивитися на результати всіх великих банків, кредитна ситуація дуже хороша. Загалом, слабких місць дуже мало».

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що запропоновані ним 100-відсоткові мита на товари з Китаю будуть «нестійкими», і підтвердив, що все ж зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном через два тижні.

Австралійський долар подорожчав на 0,4% до 0,6511 долара США в понеділок.

Китайський юань залишився без змін в офшорній торгівлі на рівні 7,1261 за долар США.

Євро подорожчав на 0,1% до 1,1665 долара США.

«Існує елемент - якщо використовувати термінологію холодної війни - взаємного гарантованого знищення, коли мова йде про повне обмеження експорту рідкісноземів і 100% митні ставки, і як США, так і Китай більш-менш визнають це», - сказав Кайл Родда, аналітик ринків Capital.com.

«Як результат, ринки враховують у цінах, що ситуація деескалується», - додав Родда. «Однак ринки, ймовірно, залишатимуться неспокійними, доки про таке відступлення не буде офіційно оголошено».
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на 17.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес