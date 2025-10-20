Авторизация

Волл-стріт завершила п'ятницю зростанням, інвестори обдумують коментарі Трампа щодо торгівлі

07:15 20.10.2025

Фінанси

 


Волл-стріт завершила день зростанням у п'ятницю, інвестори оцінювали останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо Китаю, а квартальні результати регіональних банків послабили занепокоєння щодо кредитних ризиків.

Трамп заявив, що запропонований ним 100-відсотковий митний тариф на товари з Китаю не буде стійким, але звинуватив Пекін у останньому тупику в торговельних переговорах, який почався з посилення китайською владою контролю над експортом рідкісних металів. Трамп оголосив про нові мита тиждень тому, а також про нові експортні обмеження на «будь-яке критично важливе програмне забезпечення», які набудуть чинності 1 листопада.

«Ринок не знає, як реагувати на заяви Дональда Трампа, - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер в Dakota Wealth. - Є лише безліч суперечливих коментарів щодо Китаю, торгових мит і практично всього іншого».

Акції регіональних банків відскочили після розпродажу в четвер, коли Zions Bancorporation оприлюднила збитки, пов'язані з двома комерційними та промисловими кредитами, а Western Alliance повідомила, що розпочала судовий процес щодо Cantor Group V, LLC за звинуваченням у шахрайстві.

«Побоювання щодо кредитів більше на словах, ніж на ділі», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер в Argent Capital. «Якщо подивитися на результати всіх великих банків, то кредитування дуже хороше. Загалом, слабких місць дуже мало».

Truist Financial подорожчав на 3,7% після того, як банк повідомив про збільшення прибутку в третьому кварталі. Fifth Third Bancorp піднявся на 1,3%, акції Zions відновилися після втрат попереднього дня і закрилися з підвищенням на 5,8%, а Western Alliance подорожчав на 3,1%.

Індекс S&P Composite 1500 Regional Banks піднявся на 1,8% після падіння майже на 6% напередодні.

Індекс фінансового сектора S&P 500, що включає найбільші банки США, піднявся на 0,8%.

Стійкі прибутки JPMorgan та інших великих банків цього тижня допомогли розпочати сезон звітності за третій квартал на оптимістичній ноті. За даними LSEG I/B/E/S, аналітики в середньому прогнозують зростання прибутку S&P 500 на 9,3% у третьому кварталі, що є покращенням порівняно з очікуваннями на початку жовтня, які становили 8,8%.

Після зростання майже на 14% у 2025 році індекс S&P 500 оцінюється в 23 рази вище очікуваних прибутків, що є найдорожчим рівнем за останні п'ять років.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,53% і завершив сесію на рівні 6664,01 пункту.

Nasdaq піднявся на 0,52% до 22 679,98 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,52% до 46 190,61 пунктів.

Дев'ять з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з індексом споживчих товарів першої необхідності, який зріс на 1,23%.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 1,7%, Nasdaq - на 2,1%, а Dow - на 1,6%.

Індекс волатильності CBOE, який відображає рівень побоювань інвесторів, впав до 21,5 пункту після досягнення на початку дня найвищого рівня за останні півроку - 28,99 пункту.

Найбільш цінні компанії Волл-стріт продемонстрували неоднозначні результати: Tesla подорожчала на 2,5%, Apple - майже на 2%, а Amazon - подешевшала на 0,7%.

Eli Lilly впала на 2% після того, як Трамп заявив, що знизить ціни на ліки для схуднення.

State Street впала на 1,4% після того, як чистий процентний дохід банку за третій квартал не виправдав очікувань.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,6 до 1.

S&P 500 зафіксував 7 нових максимумів і 6 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 37 нових максимумів і 114 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 19,6 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

