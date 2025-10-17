Долар США стабілізувався до євро, єни та фунта

Долар США стабілізувався в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів удень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Американська валюта, як і раніше, перебуває під тиском через напруженість американсько-китайських торгових відносин, проте Китай дав зрозуміти, що готовий до відновлення торговельних переговорів зі США, пише Trading Economics.

Пекін також заявив, що Вашингтон навмисно створює паніку навколо китайських заходів експортного контролю у сфері рідкоземельних металів.

Ще одним негативним фактором для долара є побоювання щодо якості кредитних портфелів американських регіональних банків, два з яких напередодні повідомили про проблемні кредити.

Крім того, американські банки різко збільшили запозичення в рамках короткострокового кредитного механізму (standing repo facility, SRF) Федеральної резервної системи (ФРС), що може свідчити про проблеми з ліквідністю, пише Financial Times.

Обсяг запозичень у межах SRF за останні два дні перевищив $15 млрд - це максимум за дводенний період із часів пандемії COVID-19. У середу банки залучили кредити в рамках SRF на $6,75 млрд, у четвер - на $8,35 млрд, показують дані ФРС.

Водночас двоє членів ради керівників Федрезерву - Стівен Міран і Крістофер Воллер - виступили за подальше зниження процентної ставки.

Імовірність її зменшення на засіданні американського ЦБ у жовтні на 25 базисних пунктів ринок оцінює у 99%, за даними CME FedWatch.

Євро за даними на 15:05 кч торгується на рівні $1,1683 порівняно з $1,1689 на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на максимальні з квітня 2,2% у річному виразі, йдеться у звіті статистичного управління Європейського Союзу, який представив у п'ятницю остаточні дані. Отже, інфляція прискорилася порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 2%.

Попередньо також повідомлялося про зростання цін на 2,2%. Аналітики не очікували перегляду цієї оцінки, за даними Trading Economics.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард раніше заявила, що відсоткові ставки в єврозоні є на належному рівні і ймовірність їх зниження на засіданні в жовтні невелика. Водночас вона зазначила, що ЄЦБ має бути готовим реагувати на будь-які несподіванки.

Курс фунта до долара залишається на рівні закриття попередньої сесії - $1,3435.

Вартість долара в парі з єною становить 150,40 єни проти 150,44 єни за підсумками торгів у четвер.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда просигналізував про готовність регулятора підвищити відсоткові ставки, якщо впевненість в економічних перспективах країни зміцнюватиметься.

Економіки США та інших країн зберігають стійкість, проте наслідки запровадження мит незабаром проявляться, сказав він. Уеда зазначив, що уважно вивчатиме економічні дані перед черговим засіданням з питань грошово-кредитної політики.

У парі з офшорним юанем долар подорожчав до 7,1253 юаня з 7,1246 юаня за підсумками попередньої сесії.

