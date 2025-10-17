Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс українських акцій на WSE зранку в п'ятницю підскочив на 5,4% на фоні розмови Трампа та Путіна

13:23 17.10.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п'ятницю зранку зріс на 5,43% - до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч незабаром Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті за підсумками їхньої телефонної розмови, тоді як основний індекс біржі WIG20 знизився на 1,81%.

Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:45 курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" виріс на 3,45%, Milkiland - на 13,26%, агрохолдингів ІМК, "Агротон" та KSG-Agro - на 5,91%, 4,65% та 2,68% відповідно.

Акції найбільшого українського виробника олії - агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 2,47%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами - на 17,02%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%/

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курсу на очікуваннях зустрічі наприкінці тижня Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у п`ятницю зранку єдина динаміка була відсутня: деякі папери подорожчали, а деякі й подешевшали в рамках 1,5%.

ВВП-варанти, які цього тижня такого подорожчали до рівня кінця лютого цього року, у п'ятницю на початку торгів знизився на 0,37% - до 81,35% від умовного номіналу.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а у травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени 2024 року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого 2025 року на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів. Однак після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пункту на початку квітня. Пізніше оголошення планів про перемовини у Стамбулі та Анкоріджі знову піднімало індекс вище 600 пунктів, але на початку жовтня він опустився до 475 пунктів, де востаннє був на початку лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

