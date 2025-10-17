Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські ринки акцій падають під тиском банківського сектора
12:51 17.10.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у п'ятницю після зростання за підсумками сесії четверга.
Індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:49 EET опустився на 1,72%, до 561,85 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 1,62%, німецький DAX - 2,11%, французький CAC 40 - 0,8%, італійський FTSE MIB - 2,24%, іспанський IBEX 35 - 1,07%.
Тиск на індекси чинять котирування європейських банків, що знижуються на тлі побоювань щодо якості кредитних портфелів у банківському секторі, спровокованих новинами зі США.
Напередодні американський регіональний банк Zions Bancorp повідомив, що зазнає збитків через несумлінні дії позичальників, тоді як регіональний Western Alliance заявив про порушення позову проти одного з клієнтів, підозрюваного в шахрайських діях. За падінням акцій цих банків пішли й інші.
На цьому тлі папери Societe Generale дешевшають на 4,7%, BNP Paribas - на 3,7%, Credit Agricole - на 2,5%, Deutsche Bank - на 6,4%, Commerzbank - на 3%, Barclays - на 6%, Standard Chartered - на 4,9%, NatWest - на 3,5%, HSBC - на 2,1%, Lloyds - на 2,9%, Banca Mediolanum - на 4%, BPER Banca - на 3,2%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 3,1%, UniCredit - на 3%, Santander - на 4,1%, CaixaBank - на 3%, Bankinter - на 2,4%.
Ринкова вартість Banco de Sabadell знижується на 7,1%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) - зростає на 5,6% після повідомлень про те, що BBVA не вдалося заручитися підтримкою достатньої кількості акціонерів Banco de Sabadell для недружнього поглинання свого конкурента. Готовність продати свої акції BBVA висловили власники лише 25,47% голосувальних акцій Sabadell - менше необхідних для продовження угоди 30%.
Тим часом заяви президента США Дональда Трампа, що він може приблизно за два тижні зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, спричинили падіння котирувань компаній, орієнтованих на оборонний сектор. Капіталізація Hensoldt скорочується на 6,1%, Renk Group і Rheinmetal - на 5,3%, Leonardo - на 4,6%, Babcock International - на 4,2%, Saab - на 3,6%, QinetiQ і BAE Systems - на 3,2%, Thales - на 3%.
Вартість акцій шведського автовиробника Volvo зменшується на 7,4% після того, як він відзвітував про скорочення скоригованого операційного прибутку і поставок вантажівок у третьому кварталі та повідомив про погіршення перспектив продажів у Північній Америці через рецесію на ринку автомобільних вантажоперевезень у США.
Папери Continental дорожчають на 7,9%. Попередні квартальні результати німецького виробника автокомпонентів виявилися кращими за очікування ринку.
Франко-італійський виробник коригувальних і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica збільшує капіталізацію на 11,3% після повідомлення про рекордний продаж у липні-вересні. EssilorLuxottica лідирує в зростанні серед компонентів індексу STOXX Europe 600.
Ціна паперів Pearson підвищується на 3,6%. Британська освітня компанія повідомила про зростання продажу в третьому кварталі і підтвердила річний прогноз.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індекс українських акцій на WSE зранку в п'ятницю підскочив на 5,4% на фоні розмови Трампа та Путіна
|Європейські ринки акцій падають під тиском банківського сектора
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6435 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.25
|Золото подорожчало до понад 4300 доларів за унцію, готуючись до найкращого тижня за 17 років
|Азіатські акції падають, слідуючи за втратами на Волл-стріт. Китай зазнає найбільших втрат на тлі побоювань щодо мит
Бізнес
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній