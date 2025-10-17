Європейські ринки акцій падають під тиском банківського сектора

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у п'ятницю після зростання за підсумками сесії четверга.

Індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:49 EET опустився на 1,72%, до 561,85 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 1,62%, німецький DAX - 2,11%, французький CAC 40 - 0,8%, італійський FTSE MIB - 2,24%, іспанський IBEX 35 - 1,07%.

Тиск на індекси чинять котирування європейських банків, що знижуються на тлі побоювань щодо якості кредитних портфелів у банківському секторі, спровокованих новинами зі США.

Напередодні американський регіональний банк Zions Bancorp повідомив, що зазнає збитків через несумлінні дії позичальників, тоді як регіональний Western Alliance заявив про порушення позову проти одного з клієнтів, підозрюваного в шахрайських діях. За падінням акцій цих банків пішли й інші.

На цьому тлі папери Societe Generale дешевшають на 4,7%, BNP Paribas - на 3,7%, Credit Agricole - на 2,5%, Deutsche Bank - на 6,4%, Commerzbank - на 3%, Barclays - на 6%, Standard Chartered - на 4,9%, NatWest - на 3,5%, HSBC - на 2,1%, Lloyds - на 2,9%, Banca Mediolanum - на 4%, BPER Banca - на 3,2%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 3,1%, UniCredit - на 3%, Santander - на 4,1%, CaixaBank - на 3%, Bankinter - на 2,4%.

Ринкова вартість Banco de Sabadell знижується на 7,1%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) - зростає на 5,6% після повідомлень про те, що BBVA не вдалося заручитися підтримкою достатньої кількості акціонерів Banco de Sabadell для недружнього поглинання свого конкурента. Готовність продати свої акції BBVA висловили власники лише 25,47% голосувальних акцій Sabadell - менше необхідних для продовження угоди 30%.

Тим часом заяви президента США Дональда Трампа, що він може приблизно за два тижні зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, спричинили падіння котирувань компаній, орієнтованих на оборонний сектор. Капіталізація Hensoldt скорочується на 6,1%, Renk Group і Rheinmetal - на 5,3%, Leonardo - на 4,6%, Babcock International - на 4,2%, Saab - на 3,6%, QinetiQ і BAE Systems - на 3,2%, Thales - на 3%.

Вартість акцій шведського автовиробника Volvo зменшується на 7,4% після того, як він відзвітував про скорочення скоригованого операційного прибутку і поставок вантажівок у третьому кварталі та повідомив про погіршення перспектив продажів у Північній Америці через рецесію на ринку автомобільних вантажоперевезень у США.

Папери Continental дорожчають на 7,9%. Попередні квартальні результати німецького виробника автокомпонентів виявилися кращими за очікування ринку.

Франко-італійський виробник коригувальних і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica збільшує капіталізацію на 11,3% після повідомлення про рекордний продаж у липні-вересні. EssilorLuxottica лідирує в зростанні серед компонентів індексу STOXX Europe 600.

Ціна паперів Pearson підвищується на 3,6%. Британська освітня компанія повідомила про зростання продажу в третьому кварталі і підтвердила річний прогноз.