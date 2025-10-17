Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6435 грн/$1
12:42 17.10.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 жовтня 2025 року.
|Показник
|16.10.2025
|17.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6435
|41.7084
|0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 жовтня - 41,6358 грн.
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
