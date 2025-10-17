ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.25

З 7:00 ранку в п'ятницю в Україні ввели графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Вони будуть діяти до 22:00. Обмеження для промисловості запроваджені на тлі складної ситуації, до якої призвели російські обстріли, та високого рівня споживання електроенергії.