Золото подорожчало до понад 4300 доларів за унцію, готуючись до найкращого тижня за 17 років

У п'ятницю золото досягло нового максимуму вище 4300 доларів за унцію і готується до найкращого тижня за останні 17 років, оскільки ознаки слабкості регіональних банків США, глобальні торговельні суперечки та сподівання на подальше зниження ставок спонукали інвесторів до купівлі цього металу, як безпечного активу.

О 06:39 EET спотове золото подорожчало на 0,9% до 4362,39 доларів за унцію, після того як раніше досягло чергового рекордного рівня в 4378,69 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,7% до 4375,50 доларів.

Цього тижня ціна на золото в злитках зросла приблизно на 8,6% і готується до найкращого тижня з вересня 2008 року, встановлюючи рекордний максимум на кожній сесії.

Спотова ціна на срібло зросла на 0,3% до 54,41 долара за унцію, готуючись до тижневого зростання на 8,2%. Раніше під час сесії ціни досягли рекордного максимуму в 54,35 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і коротким стисненням на спотовому ринку.

«(Для золота) ціна 4500 доларів може стати ціллю, яка буде досягнута раніше, ніж очікувалося, але багато що може залежати від того, як довго на ринку триватимуть побоювання щодо торгівлі між США і Китаєм та закриття уряду», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Китай висунув нові звинувачення проти США у спричиненні паніки через контроль над рідкісноземами, відхиливши при цьому заклики скасувати обмеження на експорт.

Тим часом, голова Федеральної резервної системи США Крістофер Уоллер висловив підтримку черговому зниженню ставок через побоювання щодо ринку праці.

Інвестори очікують зниження на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 29-30 жовтня і ще одного зниження в грудні.

В інших регіонах Волл-стріт закрилася в четвер зниженням, а ознаки слабкості регіональних банків налякали інвесторів, які і без того були на межі через торговельні напруження між США і Китаєм.

«Посилення занепокоєння щодо кредитоспроможності регіональних банків США дало трейдерам ще один привід купувати золото», - сказав Уотер.

Неприбуткове золото, яке зазвичай добре себе почуває в умовах низьких процентних ставок, з початку року подорожчало більш ніж на 66% завдяки геополітичній напруженості, агресивним бетам на зниження ставок, покупкам центральних банків, дедоларизації та значним притокам коштів у біржові фонди.

На геополітичному фронті президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в четвер про проведення чергового саміту щодо війни в Україні.

Західні країни продовжують тиснути на Росію з приводу продажу нафти, а Великобританія ввела санкції проти великих російських нафтових компаній.

Платина подешевшала на 0,4% до 1706,45 доларів, а паладій подорожчав на 0,3% до 1618,95 доларів. Обидва метали демонструють тижневе зростання.