Азіатські акції падають, слідуючи за втратами на Волл-стріт. Китай зазнає найбільших втрат на тлі побоювань щодо мит

Більшість азіатських фондових ринків різко впали в п'ятницю, слідуючи за втратами на Волл-стріт, де поновлення побоювань щодо регіональних банків США підірвало довіру інвесторів, а китайські акції очолили регіональне падіння на тлі ескалації торговельних напружень з Вашингтоном.

Більшість регіональних фондових індексів налаштовані на тижневе падіння, головним чином через нове оголошення президента США Дональда Трампа про введення мит проти Китаю.

У четвер Волл-стріт продемонструвала падіння після того, як Zions Bancorp і Western Alliance Bank повідомили про проблемні кредити, що викликало нові побоювання щодо якості кредитування регіональних банків і можливості більш прихованих збитків.

Індекс KBW Regional Banking впав більш ніж на 6%, потягнувши за собою весь ринок і погіршивши настрої в Азії.

Японський Nikkei 225 в п'ятницю впав на 1,3% після різкого зростання в останні дві сесії, готуючись до тижневого падіння на 1%. Більш широкий індекс TOPIX за день знизився на 1%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі втратив 0,5%, що призвело до тижневого падіння на понад 2%.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,8% після досягнення рекордного рівня 9 109,7 пунктів на попередній сесії, коли слабкий звіт про зайнятість посилив очікування подальшого пом'якшення політики Резервного банку Австралії (RBA).

Індійський індекс Nifty 50 торгувався в основному без змін, тягнучи за собою збитки великих ІТ-компаній Infosys (NSE:INFY) і Wipro (NSE:WIPR) після того, як їхні прибутки за другий квартал викликали занепокоєння щодо маржі.

Китайські акції продемонстрували найбільше падіння в регіоні на тлі збереження напруженості в торговельних відносинах між Пекіном і Вашингтоном. Минулого тижня Трамп пригрозив ввести з 1 листопада додаткові 100% мита на китайський імпорт у відповідь на розширення Пекіном обмежень на експорт рідкісних земель.

Поновлення конфлікту знову викликало побоювання щодо нової торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, які раніше цього року уникнули підвищення мит, уклавши угоди.

Китайський індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 в п'ятницю впав на 1,3%, а індекс Shanghai Composite - на 1%.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,8% і, ймовірно, втратить майже 3% цього тижня.

Південнокорейський KOSPI ненадовго пішов проти регіональної тенденції, піднявшись на 1,2% до нового рекордного рівня 3794,87 пунктів на початку сесії. Однак пізніше індекс втратив усі здобутки через загальну обережність інвесторів.

Головний радник президента Південної Кореї заявив у четвер, що він «оптимістично» налаштований щодо переговорів про укладення торговельної угоди з США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив переговори під час інтерв'ю CNBC, сказавши: «Ми майже завершили переговори з Кореєю».

За повідомленнями, Сеул і Вашингтон працюють над пом'якшенням суперечок щодо мит і співпраці в ланцюжку поставок, зокрема в секторах напівпровідників та електромобілів.