Долар готується до тижневого падіння на тлі побоювань щодо торгівлі та закриття уряду
08:21 17.10.2025 |
У п'ятницю долар залишався в тіні, оскільки глобальні торговельні суперечки та ознаки слабкості американської економіки підкріпили аргументи на користь подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою.
Індекс долара готується до найбільшого тижневого падіння за майже три місяці, оскільки тривале закриття уряду США заблокувало публікацію ключових економічних даних.
Єна зберегла свої позиції після того, як голова Банку Японії Казуо Уеда висловився про фактори, які можуть призвести до підвищення ставок цього місяця.
За словами аналітика Pepperstone Діліна Ву, побоювання щодо торгівлі, незалежності ФРС і закриття уряду США роблять долар вразливим до девальвації, в умовах якої інвестори шукають активи, які не можуть бути легко знецінені.
«Дуже важко знайти оптимістичний сценарій для індексу долара», - сказав Ву. «Замість того, щоб робити ставки на будь-яку валюту за допомогою єдиного суверенного кредиту, люди кидаються на золото, криптовалюту та інші активи як засіб хеджування ризиків».
Індекс долара, який вимірює курс долара щодо кошика валют, майже не змінився і склав 98,23, продовжуючи падати на 0,6% цього тижня - це найбільше п'ятиденне падіння з кінця липня.
Щодо японської єни, долар ослаб на 0,2% до 150,12.
Голова Банку Японії Уеда заявив у четвер у Вашингтоні, що центральний банк залишається готовим підвищити свою ключову процентну ставку, якщо ймовірність реалізації його прогнозів щодо зростання та цін збільшиться. Заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда виступить пізніше в п'ятницю.
Євро подорожчав на 0,1% до 1,1701 долара, а фунт стерлінгів також піднявся на 0,1% до 1,3446 долара.
Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що він підтримує чергове зниження процентної ставки на засіданні центрального банку США в кінці цього місяця через неоднозначні дані про стан ринку праці.
Стівен Міран, найновіший голова ФРС і економічний радник президента США Дональда Трампа, підтвердив свою підтримку більш агресивного зниження ставок на майбутніх засіданнях, ніж те, яке підтримують деякі його колеги.
Термін повноважень Мірана закінчується в кінці січня, а губернатор ФРС Ліза Кук залишається на посаді, оскільки справа про спробу Трампа звільнити її розглядається в суді.
Бежева книга ФРС не надала значної підтримки американським ставкам, вказавши на появу ознак економічного спаду, включаючи зростання звільнень і скорочення витрат серед домогосподарств із середнім і низьким рівнем доходу.
Торговельні суперечки між Пекіном і Вашингтоном загострилися за одну ніч: Китай звинуватив США в розпалюванні паніки щодо контролю над рідкісними землями і відхилив заклик Білого дому скасувати обмеження.
У криптовалютах біткойн подорожчав на 0,6% до 108 534,66 доларів, а ефір - на 1,8% до 3919,71 доларів.
