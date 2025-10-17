Волл-стріт завершила день падінням. Zions викликає занепокоєння щодо регіональних банків

Волл-стріт завершила день падінням у четвер, а ознаки слабкості регіональних банків налякали інвесторів, які і без того були на межі через торговельні напруження між США і Китаєм.

Акції Zions Bancorporation впали на 13% після того, як регіональний банк повідомив про несподівані збитки за двома кредитами у своєму каліфорнійському підрозділі, що посилило зростаюче занепокоєння інвесторів щодо прихованих кредитних ризиків, оскільки кредитори намагаються впоратися з економічною невизначеністю в умовах відносно високих процентних ставок.

Western Alliance впав на 10,8% після того, як повідомив про порушення судової справи про шахрайство проти одного зі своїх позичальників. Нервозність щодо комерційного кредитування виникла після вересневого краху американського постачальника автозапчастин First Brands і автосалону Tricolor.

«Я думаю, що існує певний мінімальний рівень нервозності, пов'язаний з кредитними ринками», - сказав Рон Альбахарі, головний інвестиційний директор LNW у Філадельфії.

«Якщо ви займаєтеся цим достатньо довго, ви не ігноруєте нічого, що може бути жовтим прапорцем на кредитних ринках».

З огляду на те, що індекс S&P 500 нещодавно досяг рекордного рівня, інвестори також стежили за розвитком подій між Вашингтоном і Пекіном після ескалації торговельної війни минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп погрожував ввести 100-відсоткові мита на китайські товари з 1 листопада, а також інші нові торговельні заходи проти другої за величиною економіки світу після того, як Китай обмежив експорт рідкісних мінералів.

«З огляду на додаткову невизначеність у торгових відносинах між США і Китаєм, посилення риторики та можливі наслідки для економіки і ринків, я вважаю, що це сприяє нестабільності на ринку», - зазначив Том Хейнлін, інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

TSMC, найбільший у світі виробник сучасних напівпровідників, опублікував оптимістичний прогноз щодо витрат на штучний інтелект.

Проте акції великих компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, знизилися: Palantir і Meta Platforms втратили 0,8%, а Tesla - 1,5%.

Акції Salesforce підскочили на 4% після того, як продавець бізнес-програмного забезпечення прогнозував дохід у розмірі понад 60 млрд доларів на 2030 рік, що перевищує оцінки Уолл-стріт.

Оптимізм щодо штучного інтелекту та очікування зниження процентних ставок у США підняли Уолл-стріт до рекордних максимумів цього року. Індекс S&P 500 зріс на 12% з початку 2025 року і, за даними LSEG, оцінюється в 23 рази вище очікуваних доходів, що є п'ятирічним максимумом.

Стійкі доходи великих американських банків цього тижня стали новим свідченням економічної стійкості в той час, коли офіційні макроекономічні звіти все ще затримуються через тривале закриття уряду.

За даними LSEG I/B/E/S, аналітики в середньому прогнозують зростання сукупного прибутку S&P 500 на 9,2% у третьому кварталі, проти очікувань зростання на 8,8% два тижні тому.

Індекс S&P 500 для страхових компаній впав після того, як лідер галузі Travelers Companies опублікував квартальний дохід нижче прогнозів, а його акції впали майже на 3%.

Страховик Marsh & McLennan повідомив про стабільні операційні маржі та уповільнення зростання в сегменті ризиків і страхування, і його акції впали на 8,5%.

Індекс S&P 500 знизився на 0,63% і завершив сесію на рівні 6 629,07 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,47% до 22 562,54 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,65% до 45 952,24 пунктів.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з фінансовим сектором, який втратив 2,75%, за ним слідував енергетичний сектор із втратою 1,12%.

Дані показали, що індекс ділової активності ФРБ Філадельфії за жовтень знизився на 12,8 пункту, тоді як економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання на 8,5 пункту.

Керуючий ФРБ Крістофер Уоллер заявив, що він підтримує додаткове зниження процентної ставки в жовтні через неоднозначні показники стану ринку праці.

Акції Hewlett Packard Enterprise впали на 10% після того, як технологічна компанія прогнозувала річний прибуток і виторг нижче очікувань Уолл-стріт.

Акції J.B. Hunt підскочили на 22% після того, як вантажна компанія повідомила про прибуток за третій квартал.

Кількість акцій, що знизилися, перевищила кількість акцій, що зросли, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,7 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 29 нових максимумів і 16 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 113 нових максимумів і 109 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 22,4 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.