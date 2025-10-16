Фінансові новини
16.10.25
17:02
RSS
мапа сайту
Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни
16:26 16.10.2025 |
Долар США послаблюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.
Шатдаун у США триває, і публікація важливих статданих, як і раніше, припинена. При цьому оприлюднений Федеральною резервною системою (ФРС) у середу регіональний огляд Beige Book показав, що економічна активність у США в період з кінця серпня до початку жовтня була стабільною. В огляді, однак, наголошується на посиленні інфляції в Штатах і ознаках ослаблення ринку праці.
Член ради керуючих ФРС Стівен Міран заявив у середу, що зростаюча напруженість у торговельній сфері підвищує невизначеність щодо перспектив економіки США, і це робить ще більш важливим швидке зниження базової процентної ставки.
"Наразі знижувальних ризиків для економіки більше, ніж їх було тиждень тому, і нам слід визнати, що це має бути відображено в нашій політиці", - сказав Міран на заході, організованому CNBC.
Його колега Крістофер Воллер заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, що Федрезерву слід знижувати ставку обережно.
"Не можна припуститися помилки, і спосіб уникнути цього - діяти обережно, тобто знизити ставку на 25 базисних пунктів і почекати, що станеться, а потім уже буде зрозуміло, що робити далі", - сказав він.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівні ставки ФРС, ймовірність її зниження на жовтневому засіданні ринок оцінює у 97,8%, за даними CME FedWatch.
Пара євро/долар за даними на 15:30 EET торгується на рівні $1,1657 порівняно з $1,1649 на закриття попередньої сесії.
Підтримку європейській валюті надали новини з Франції. Ні праві, ні ліві політичні сили в Національних зборах Франції не змогли набрати потрібної більшості голосів для винесення вотуму недовіри новому уряду прем'єра Себастьєна Лекорню. Обіцянка прем'єра призупинити пенсійну реформу забезпечила йому підтримку з боку деяких лівих депутатів, зазначає Trading Economics.
Курс фунта до долара піднявся до $1,3429 з $1,3403 напередодні.
Вартість долара в парі з єною становить 151,08 єни проти 151,06 єни за підсумками попередніх торгів.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1278 юаня з 7,1300 юаня напередодні.
