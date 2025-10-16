Авторизация

Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни

16:26 16.10.2025 |

Фінанси

 

Долар США послаблюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.

Шатдаун у США триває, і публікація важливих статданих, як і раніше, припинена. При цьому оприлюднений Федеральною резервною системою (ФРС) у середу регіональний огляд Beige Book показав, що економічна активність у США в період з кінця серпня до початку жовтня була стабільною. В огляді, однак, наголошується на посиленні інфляції в Штатах і ознаках ослаблення ринку праці.

Член ради керуючих ФРС Стівен Міран заявив у середу, що зростаюча напруженість у торговельній сфері підвищує невизначеність щодо перспектив економіки США, і це робить ще більш важливим швидке зниження базової процентної ставки.

"Наразі знижувальних ризиків для економіки більше, ніж їх було тиждень тому, і нам слід визнати, що це має бути відображено в нашій політиці", - сказав Міран на заході, організованому CNBC.

Його колега Крістофер Воллер заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, що Федрезерву слід знижувати ставку обережно.

"Не можна припуститися помилки, і спосіб уникнути цього - діяти обережно, тобто знизити ставку на 25 базисних пунктів і почекати, що станеться, а потім уже буде зрозуміло, що робити далі", - сказав він.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівні ставки ФРС, ймовірність її зниження на жовтневому засіданні ринок оцінює у 97,8%, за даними CME FedWatch.

Пара євро/долар за даними на 15:30 EET торгується на рівні $1,1657 порівняно з $1,1649 на закриття попередньої сесії.

Підтримку європейській валюті надали новини з Франції. Ні праві, ні ліві політичні сили в Національних зборах Франції не змогли набрати потрібної більшості голосів для винесення вотуму недовіри новому уряду прем'єра Себастьєна Лекорню. Обіцянка прем'єра призупинити пенсійну реформу забезпечила йому підтримку з боку деяких лівих депутатів, зазначає Trading Economics.

Курс фунта до долара піднявся до $1,3429 з $1,3403 напередодні.

Вартість долара в парі з єною становить 151,08 єни проти 151,06 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1278 юаня з 7,1300 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

