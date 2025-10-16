Фінансові новини
Глава фондового регулятора запропонував провести «народні IPO» держкомпаній
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов запропонував провести "народні IPO" успішних державних компаній, виставивши на біржу по 7% їхніх акцій. Про це він розповів на Київському міжнародному економічному форумі.
"Для тих, хто хоче вкладати в ризикові інструменти, на сьогодні Україна нічого не пропонує. І тому ми ніби підштовхуємо всіх у крипту, яка, звісно, сучасний інструмент, але за собою не несе нічого для економіки", - сказав він.
Натомість гроші, залучені через продаж акцій українських компаній, спрямовуватимуться на їхній розвиток та зростання економіки країни.
Магомедов пропонує виставляти на біржу 7% акцій. Це більше ніж 5%, що виключає ризик squeeze-out (примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів мажоритарним власником), але менше ніж 10%, що дозволяє державі зберегти повний контроль над компаніями.
"Кінцева мета - створити умови, щоб за три роки після запуску цього проєкту в Україні з'явилося 5 млн інвесторів у цінні папери. На сьогодні в ОВДП - не хочу брехати, але вгадаю - там менш як 100 000", - сказав Магомедов.
Серед компаній, які могли б стати об'єктами народного IPO, Магомедов назвав ПриватБанк та Нафтогаз України - зрозумілі для широкого загалу компанії, які демонструють стабільні результати навіть під час війни
Поряд з народним IPO важливою частиною розвитку ринку мають стати індивідуальні інвестиційні рахунки (ІІР). Ці два інструменти, за словами Магомедова, мають створити "великий вибух", з якого почнеться нове життя фондового ринку в Україні й дозволить запустити наступний етап пенсійної системи - накопичувальної.
