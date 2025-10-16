Фінансові новини
16.10.25
17:02
«єГривню» навряд чи буде введено у 2027 р. - заступник голови НБУ Шабан
14:13 16.10.2025 |
Запуск "єГривні" потребує значних грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка "єГривні" триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році, сказав заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан.
"Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці - гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено - відкрите питання...", - сказав він під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 у Києві в четвер.
За словами Шабана, НБУ готується до розробки та впровадження пілотного проєкту "єГривні". Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише "у стінах НБУ", а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.
"Але, знову ж таки, пілот - це штука коштовна, там цінники дуже великі. Зараз ми зробили шортист з постачальників, з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати", - додав заступник голови НБУ.
Він також пояснив, що за умови масштабування проєкту існуватимуть протоколи, згідно з якими ці системи мають бути стійкими, працювати з великим транзакційним навантаженням.
"Але чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження... Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік - рік впровадження "єГривні", я не можу", - резюмував Шабан.
