НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«єГривню» навряд чи буде введено у 2027 р. - заступник голови НБУ Шабан

14:13 16.10.2025

Фінанси

 

Запуск "єГривні" потребує значних грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка "єГривні" триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році, сказав заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан.

"Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці - гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено - відкрите питання...", - сказав він під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 у Києві в четвер.

За словами Шабана, НБУ готується до розробки та впровадження пілотного проєкту "єГривні". Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише "у стінах НБУ", а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.

"Але, знову ж таки, пілот - це штука коштовна, там цінники дуже великі. Зараз ми зробили шортист з постачальників, з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати", - додав заступник голови НБУ.

Він також пояснив, що за умови масштабування проєкту існуватимуть протоколи, згідно з якими ці системи мають бути стійкими, працювати з великим транзакційним навантаженням.

"Але чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження... Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік - рік впровадження "єГривні", я не можу", - резюмував Шабан.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

Бізнес