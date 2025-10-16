Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути

13:33 16.10.2025

Фінанси, Новини IT

 

Користувачі смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco масово повідомляють про появу сповіщень від сервісу під назвою "ПозикоБот". У повідомленнях пропонують перейти до однойменного Telegram-бота, який нібито допомагає отримати позику. Навіть після блокування повідомлень у Telegram, вони продовжують з'являтися.

Як зʼясували користувачі, джерелом цих push-сповіщень є системний сервіс MIUI під назвою msa (MIUI System Ads), який відповідає за рекламу в прошивці. Це офіційна частина системи, тож сповіщення не є вірусом, але використовуються для показу комерційних повідомлень, зокрема від сторонніх рекламодавців.

Щоб вимкнути сповіщення від msa і зупинити "ПозикоБот":

1. Відкрийте "Налаштування" → "Паролі та безпека" → "Конфіденційність" → "Надання та відкликання дозволів".

2. Знайдіть пункт msa і вимкніть перемикач.

3. За потреби перезавантажте смартфон.

Додатково радять:

* Відключити персоналізовану рекламу у Google та MIUI;
* Очистити рекламний ID у налаштуваннях Google;
* Вимкнути показ "Рекомендацій" у вбудованих застосунках MIUI (зокрема "Файли", "Безпека", "Теми", "Завантаження").

У спільнотах користувачів MIUI повідомляють, що проблема актуальна переважно для прошивок MIUI 14 та HyperOS, особливо на смартфонах, де під час початкового налаштування не вимкнули "покращення реклами" чи "персоналізовані рекомендації".

Рекомендовано не переходити за посиланнями з подібних сповіщень, навіть якщо вони ведуть до Telegram, адже такі боти можуть збирати персональні дані або перенаправляти на фішингові сайти.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Xiaomi
 

