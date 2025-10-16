Авторизация

Європейські фондові індекси переважно знижуються, Stoxx 600 слабо зростає

12:56 16.10.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в четвер, виняток становить зведений індикатор.

Індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:39 EET піднявся на 0,11%, до 568,4 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,17%, німецький DAX - 0,26%, італійський FTSE MIB - 0,03%, іспанський IBEX 35 - 0,46%. Французький CAC 40 торгується на рівні закриття попереднього дня.

З початком сезону звітності увага інвесторів переважно спрямована на корпоративні новини та фінансові результати компаній.

У зростанні серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 лідирують німецький постачальник фармацевтичного та лабораторного обладнання Sartorius AG і його французька "дочка" Sartorius Stedim Biotech. Котирування їхніх паперів підвищуються на 11,5% і 12,5% відповідно після того, як Sartorius AG відзвітував про зростання виторгу та суттєве збільшення чистого прибутку в січні-вересні поточного року, а також уточнив річний прогноз.

Найбільше зниження у зведеному індексі (на 8,2%) демонструють акції оператора мережі готелів і ресторанів Whitbread, який повідомив про падіння прибутку за фінпівріччя, що завершилося 29 серпня.

Швейцарська Nestle нарощує капіталізацію на 7,4%. Результати найбільшого виробника продуктів харчування та безалкогольних напоїв у світі за дев'ять місяців 2025 року виявилися кращими за очікування аналітиків. Компанія також оголосила про намір скоротити 16 тис. робочих місць у найближчі два роки в рамках заходів, спрямованих на зниження витрат.

Акції французької Pernod Ricard SA, одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції, дорожчають на 0,7%, незважаючи на падіння її продажу в третьому кварталі. В органічному вираженні показник знизився на 7,6% - сильніше, ніж очікували аналітики.

Вартість паперів фінського Nordea Bank збільшується на 3% після сильної звітності та заяви про запуск чергового buyback, у рамках якого банк має намір до кінця року викупити акції на суму 250 млн євро.

Ринкова вартість шведсько-швейцарського виробника електротехнічного обладнання ABB зменшується на 0,6%. Раніше компанія повідомила про зростання виручки і прибутку в третьому кварталі, а також про призначення Крістіана Нільсона новим головним фінансовим директором з 1 лютого 2026 року.

Папери виробника коригувальних і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica дорожчають на 1,7% після його повідомлення про купівлю RetinAI, що спеціалізується на управлінні даними у сфері офтальмології.

Котирування німецької Merck знижуються на 1,7%. Фармкомпанія підтвердила прогноз на 2025 рік і повідомила, що очікує органічного зростання виручки на рівні 4-6% (mid-single-digit) і збільшення рентабельності в середньостроковій перспективі.

У складі британського FTSE 100 лідирують Croda International (+5,2%), Spirax Group (+2,9%) і Diageo (+2%), у німецькому DAX - adidas (+0,9%), Qiagen (+0,7%) і Siemens Healthineers (+0,6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

