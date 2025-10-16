Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6435 грн/$1
12:32 16.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 жовтня 2025 року.
|Показник
|15.10.2025
|16.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7703
|41.6435
|- 0.3
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 жовтня - 41,7607 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
|Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
|Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни
|Глава фондового регулятора запропонував провести «народні IPO» держкомпаній
|Гетманцев пропонує наступного року знову підвищити податок для банків до 50%
|«єГривню» навряд чи буде введено у 2027 р. - заступник голови НБУ Шабан
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|Європейські фондові індекси переважно знижуються, Stoxx 600 слабо зростає
Бізнес
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів