Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКЦПФР додала до переліку SKAM-проєктів «Євген Зубковський» та «Пилип Олійник»

12:07 16.10.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестпроєктів два кейси.

Згідно з інформацією в Телеграм-каналі регулятора, до переліку внесено "школи" з інвестування LTVcapital/Zubkovskyi Evhen та "Пилип Олійник".

Таким чином, загальна кількість позицій в переліку складає 452.

"Нагадуємо про основні ознаки сумнівних інвестпроєктів: відсутність ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження, відсутній належний контроль, активно використовується агресивна реклама, обіцяють надприбутки й приховують ризики", - додали в комісії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес