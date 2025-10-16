ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.10.25

Загалом із початку року Tesla реалізувала трохи більше ніж 16 тисяч Cybertruck, тоді як Ілон Маск раніше прогнозував продажі на рівні 250 тисяч одиниць щороку. За підсумками року компанія очікує близько 20 тисяч проданих пікапів - удвічі менше, ніж у 2024-му.