Ціни на золото продовжують рекордне зростання вище 4200 доларів за унцію на тлі бетів на зниження ставок ФРС і напруженості між США і Китаєм

Ціни на золото піднялися до нових рекордних максимумів на азіатських торгах у четвер, позначивши четверту поспіль сесію рекордних максимумів, оскільки зростаючі очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США і відновлення торговельної напруженості між США і Китаєм підвищили попит на метал-прихисток.

О 06:25 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 4237,87 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло максимуму в 4241,99 доларів. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,2% до 4252,59 доларів.

Цього тижня метал подорожчав більш ніж на 5%, продовжуючи сильне зростання, що почалося на початку жовтня.

Трейдери зараз враховують майже певне зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у жовтні, а потім ще одне в грудні, після того як голова ФРС Джером Пауелл виступив із більш м'якими заявами цього тижня.

Опублікована в середу «Бежева книга» ФРС показала, що економічна активність у США за останні тижні майже не змінилася, а підприємства відзначають уповільнення попиту і тривале тиск на витрати. У звіті також відзначаються перші ознаки охолодження на ринку праці.

Поміркований тон підтримав очікування, що ФРС вживе заходів для підтримки зростання, що ще більше підвищить привабливість золота на тлі зниження прибутковості.

Зростанню цін на золото також сприяло загострення торговельних напружень між США і Китаєм після того, як Вашингтон пригрозив ввести нові мита на китайські товари, а Пекін розширив експортний контроль на рідкоземельні матеріали.

Поновлення конфлікту посилило побоювання щодо розширення торговельної війни, що спонукало інвесторів шукати безпечні активи.

Тим часом тривале закриття уряду США, яке триває вже третій тиждень, додало ще більше невизначеності. Ця безвихідна ситуація затримала оприлюднення ключових економічних даних і посилила занепокоєння щодо фінансової дисфункції у Вашингтоні.

Аналітики ANZ заявили, що зростання цін на золото, ймовірно, продовжиться на тлі зростаючої геополітичної та економічної невизначеності та пом'якшення політики Федеральної резервної системи США.

«Хоча проводяться порівняння з піком цін 1980-х років, поточне зростання цін підкріплюється структурними факторами, що вказує на ймовірність збереження високих цін», - пишуть аналітики.

ANZ очікує, що до кінця 2025 року ціни досягнуть 4400 доларів, а до червня 2026 року - піку близько 4600 доларів, після чого у другій половині того ж року почнуть знижуватися.

Інші дорогоцінні та промислові метали в четвер коливалися в вузькому діапазоні, незважаючи на ослаблення долара США.

Ціни на срібло піднялися на 0,3% до 53,13 долара за унцію, що трохи нижче рекордного максимуму в 53,6 долара, досягнутого на початку цього тижня. Ф'ючерси на срібло підскочили більш ніж на 1%.

«Фактори, що впливають на золото, також підтримують динаміку срібла. Інвестори, які пропустили зростання цін на золото, тепер звертають свою увагу на білий метал», - додали аналітики ANZ.

Ф'ючерси на платину практично не змінилися і склали 1698,0 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів залишилися на рівні 10 616,20 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подорожчали на 0,2% до 4,98 доларів за фунт.