Азіатські акції продовжують зростати на тлі сподівань на зниження ставок ФРС
08:24 16.10.2025
Більшість азіатських фондових ринків продовжили зростання в четвер, оскільки зростаючі очікування щодо швидкого зниження ставок Федеральною резервною системою США підняли настрій інвесторів, а австралійські акції досягли рекордного рівня після того, як слабкі дані по зайнятості посилили бети на подальше пом'якшення політики Резервним банком Австралії.
Зростання було обмежене відновленням торгових напружень між США і Китаєм, що змусило деяких інвесторів утриматися від дій.
Ф'ючерси на американські фондові індекси були стабільними на початку азіатських торгів після того, як у середу Волл-стріт закрилася в основному на високому рівні, підтримана сильними прибутками великих американських банків.
Ринки все більше враховують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 28-29 жовтня, а в грудні очікується ще одне зниження. Голова ФРС Джером Пауелл виступив з м'якою заявою цього тижня, підкресливши ризики для ринку праці і сигналізуючи, що скорочення балансу може незабаром закінчитися.
Член ФРС Стівен Міран підтримав м'які сигнали, попередивши, що ескалація торговельних напружень між США і Китаєм створює значні ризики для зростання економіки. Він закликав до швидшого і більш рішучого зниження ставок для підтримки економіки.
Станом на 04:35 EET індекс KOSPI Південної Кореї лідирував у четвер, підскочивши майже на 2%.
Японський Nikkei 225 підскочив на 1%, а більш широкий індекс TOPIX додав 0,6%.
Всупереч тенденції, індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,4%.
Ф'ючерси на індійський Nifty 50 піднялися перед відкриттям ринку.
Зростання в регіоні було обмежене через поновлення занепокоєння щодо торговельних відносин між США та Китаєм. Вашингтон розкритикував рішення Пекіна посилити контроль за експортом рідкісноземів і попередив про можливі заходи у відповідь.
Напруженість виникла після недавніх погроз президента Дональда Трампа ввести додаткові 100% мита на китайський імпорт, що нагадало про попередні спалахи торговельних конфліктів, які дестабілізували ринки.
Китайський індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,2%, а Shanghai Composite в четвер торгувався без змін.
Індекс Hang Seng в Гонконзі знизився на 0,1%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 у четвер зріс на 1,3% до 9 109,7 пунктів, що є найвищим рівнем за всю історію. На момент написання статті він торгувався з підвищенням на 0,8%.
Дані показали, що рівень безробіття у вересні зріс до 4,5% з переглянутого рівня 4,3% у серпні, що є найвищим показником з листопада 2021 року. Зайнятість зросла на 14 900 осіб, що нижче прогнозів на 20 500 осіб, а рівень участі зріс до 67,0%.
Слабкі дані підкріпили очікування, що РБА може ще більше знизити процентні ставки в найближчі місяці. Ринки враховують можливе зниження до кінця року після вересневого рішення центрального банку залишити базову ставку на рівні 3,6%.
