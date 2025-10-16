Долар слабшає на тлі напруженості у торговельних відносинах між Китаєм і США

У четвер долар США подешевшав, оскільки торговельна війна між Китаєм і США підірвала настрої інвесторів, а зростаюча впевненість у тому, що Федеральна резервна система США знизить облікову ставку цього року, також негативно вплинула на курс американської валюти.

Євро подорожчав на 0,14% до 1,1664 долара на початку торгів, досягнувши тижневого максимуму. Єна також зміцнилася до тижневого максимуму 150,52 за долар.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, знизився на 0,16% до 98,512, прямуючи до тижневого зниження на 0,33%.

Увага інвесторів зосереджена на торговельній суперечці між найбільшими економіками світу, в якій американські чиновники засудили розширення Китаєм контролю над експортом рідкісноземів як загрозу для глобальних ланцюгів поставок.

Міністерство торгівлі Китаю захищало ці заходи, вказуючи на американські санкції щодо китайських товарів і компаній і називаючи критику США лицемірною.

На тлі взаємних санкцій президент США Дональд Трамп все ще сподівається зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї цього місяця, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії в OCBC, зазначив, що останні торговельні заходи набудуть чинності в листопаді після зустрічі Трампа і Сі.

«Якщо зустріч відбудеться, деякі з заходів, вжитих минулого тижня, можуть бути пом'якшені або навіть скасовані і представлені як успішні результати».

Сторони зберегли нижчі мита і продовжили постачання рідкісноземів в рамках шестимісячного торгового перемир'я, яке неодноразово продовжувалося на 90 днів. Бессент припустив, що можливе більш тривале продовження.

«Продовження, а не велика угода, яка вирішує всі торгові питання, є, ймовірно, найбільш реалістичним другим найкращим результатом порівняно з альтернативою ескалації заходів відплати», - сказав Джозеф Капурсо, глава відділу валютних операцій в Commonwealth Bank of Australia.

Австралійський долар подешевшав на 0,4% до 0,6485 долара після того, як дані показали, що безробіття у вересні досягло майже чотирирічного максимуму, що підсилило аргументи на користь зниження процентних ставок.

Австралійський долар, який часто вважають показником схильності до ризику, був нестабільним цього тижня через торговельні напруження, оскільки традиційні безпечні активи, включаючи швейцарський франк, подорожчали. Франк зміцнився до 0,7952 за долар США.

У зв'язку з тим, що закриття уряду США триває вже третій тиждень, інвестори зосередилися на коментарях політиків, щоб зрозуміти, яким буде курс ФРС у найближчому майбутньому.

Трейдери врахували в цінах зниження на 48 базисних пунктів цього року, що свідчить про зростання впевненості в зниженні ставок на двох останніх засіданнях ФРС цього року.

Економічна активність у США за останні тижні практично не змінилася, а рівень зайнятості залишився в основному стабільним, повідомила у середу Федеральна резервна система США, хоча були помітні ознаки ослаблення ринку праці та незначного скорочення витрат.

Тим часом увага також буде прикута до політичних подій в Японії після того, як парламент не зміг призначити дату голосування за нового прем'єр-міністра.

Правляча Ліберально-демократична партія обрала цього місяця Санае Такаїчі своїм лідером, але її шлях до того, щоб стати першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, став складнішим після того, як партія Комейто вирішила припинити коаліцію минулого тижня.

Аналітики вважають, що невизначеність може негативно вплинути на курс єни, хоча зовнішні фактори сприяли притоку капіталу в такі безпечні активи.

«Ціною прем'єрства, ймовірно, стане послаблення бюджетної політики», - сказав Капурсо з CBA. «Навряд чи буде значна політична підтримка жорсткості політики Банку Японії, якщо вона взагалі буде».