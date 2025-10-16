S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням, оскільки ажіотаж навколо прибутків заспокоїв торговельні хвилювання

S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням у середу, а золото відновило зростання, оскільки інвестори зважили оптимістичні прибутки проти зростаючих торговельних напружень між США і Китаєм.

Всі три основні американські фондові індекси закрилися значно нижче сесійних максимумів у міру проходження дня і охолодження апетиту до ризику. Індекс Dow, що включає акції провідних компаній, завершив день з номінальним зниженням.

Ціни на нафту втратили попередні прибутки, а золото, яке вважається безпечним активом, досягло нових максимумів, оскільки Вашингтон і Пекін посилили риторику в триваючому тарифному спорі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість розірвати деякі торговельні зв'язки з Пекіном у відповідь на відмову Китаю купувати американську сою. Це сталося після того, як Китай посилив обмеження на експорт важливих рідкісних металів.

Торговий представник США Джеймісон Грір у середу різко розкритикував дії Китаю, назвавши розширення контролю над експортом рідкісноземів «захопленням влади над глобальним ланцюгом поставок», але разом із міністром фінансів Скоттом Бессентом підкреслив, що Вашингтон не хоче ескалації конфлікту.

«Існує побоювання, і ми дійсно не знаємо, як мита та уповільнення зростання зайнятості вплинуть на споживчі витрати та фінансові показники компаній у майбутньому», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«Я сподіваюся, що вони домовляться і знайдуть рішення, яке влаштує обидві сторони, тому що ця ескалація не є доброю для ринків. Вона, ймовірно, не є доброю для жодної з економік».

Раніше в ході сесії оптимістичні результати Morgan Stanley і Bank of America за третій квартал підняли настрій інвесторів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 17,15 пункту, або 0,04%, до 46 253,31, S&P 500 піднявся на 26,75 пункту, або 0,40%, до 6 671,06, а Nasdaq Composite піднявся на 148,38 пункту, або 0,66%, до 22 670,08.

Європейські акції завершили день зростанням, оскільки оптимістичні результати французької компанії LVMH спровокували ралі в секторі розкішних товарів, заспокоївши побоювання, що уповільнення глобального економічного зростання та триваючі митні війни негативно позначаються на фінансовому стані компаній.

Індекс MSCI, що відображає динаміку акцій по всьому світу, зріс на 7,36 пункту, або 0,75%, до 985,67.

Пан'європейський індекс STOXX 600 зріс на 0,57%, а широкий європейський індекс FTSEurofirst 300 зріс на 14,31 пункту, або 0,64%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 26,33 пункту, або 1,97%, до 1365,31. Найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії закрився з підвищенням на 1,95% до 708,31, а японський Nikkei піднявся на 825,35 пункту, або 1,76%, до 47 672,67.

Долар подешевшав відносно інших валют на тлі ослаблення ринкових настроїв через тривалу торговельну суперечку між США і Китаєм.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно кошика валют, включаючи єну та євро, впав на 0,36% до 98,71, а євро подорожчав на 0,34% до 1,1645 долара.

По відношенню до японської єни долар ослаб на 0,37% до 151,27.

Прибутковість американських казначейських облігацій зросла, оскільки інвестори осмислили останні події в торговельній суперечці між США і Китаєм.

Прибутковість 10-річних облігацій США зросла на 1,8 базисних пункти до 4,04% з 4,022% у вівторок ввечері.

Прибутковість 30-річних облігацій зросла на 0,9 базисних пункти до 4,633% з 4,624% наприкінці вівторка.

Прибутковість 2-річних облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань щодо процентних ставок Федерального резерву, зросла на 2,2 базисних пункти до 3,501% з 3,479% наприкінці вівторка.

Ціни на нафту втратили раніше досягнуті прибутки, опустившись майже до п'ятимісячного мінімуму після того, як Міжнародне енергетичне агентство прогнозувало надлишок пропозиції в 2025 році, а також на тлі ескалації торговельної суперечки між двома найбільшими економіками світу.

Ціна на американську нафту знизилася на 0,73% і склала 58,27 долара за барель, а ціна на нафту марки Brent склала 61,91 долара за барель, знизившись на 0,77% за день.

Золото продовжило свою рекордну динаміку, вперше подолавши рівень 4200 доларів за унцію, оскільки цей метал, що вважається безпечним активом, продовжував вигравати від геополітичної напруженості.

Спотове золото подорожчало на 1,66% до 4210,13 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,48% до 4200,10 доларів за унцію.