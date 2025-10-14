ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.10.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 14 жовтня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|01.08.25
|1862797.90
|671021.59
|879077.93
|181420.07
|18049.90
|473.20
|92817.71
|19937.49
|01.09.25
|1878996.81
|671021.59
|889098.60
|177487.75
|20176.37
|473.20
|101797.58
|18941.71
|12.09.25
|1872010.00
|671021.59
|893897.09
|168906.51
|20584.55
|299.31
|99345.57
|17955.38
|15.09.25
|1872013.66
|671021.59
|892935.89
|169491.19
|20590.15
|299.31
|99891.65
|17783.88
|16.09.25
|1871949.59
|671021.59
|892357.35
|169456.86
|20609.49
|299.31
|100450.25
|17754.74
|17.09.25
|1871910.39
|671021.59
|891825.82
|169439.86
|20592.05
|299.31
|100958.92
|17772.84
|18.09.25
|1879185.61
|671021.59
|896057.91
|171424.16
|20742.51
|317.06
|101499.76
|18122.62
|19.09.25
|1879329.60
|671021.59
|892822.75
|174386.89
|20913.15
|317.06
|101870.89
|17997.27
|22.09.25
|1879101.06
|671021.59
|892951.57
|173811.80
|20908.80
|317.06
|102176.34
|17913.90
|23.09.25
|1879625.71
|671021.59
|892698.77
|173920.70
|21100.29
|317.06
|102655.44
|17911.86
|24.09.25
|1879663.15
|671021.59
|891605.34
|174883.08
|21103.25
|317.06
|102931.65
|17801.17
|25.09.25
|1885071.10
|671021.59
|896553.58
|174947.35
|21147.57
|317.06
|103195.67
|17888.27
|26.09.25
|1879090.44
|671021.59
|894267.16
|172620.24
|21140.36
|317.06
|101597.93
|18126.10
|29.09.25
|1878859.89
|671021.59
|893092.03
|172857.15
|21139.57
|317.06
|102278.23
|18154.25
|30.09.25
|1878502.86
|671021.59
|893036.62
|172485.72
|21145.43
|317.06
|102523.42
|17973.00
|01.10.25
|1878001.81
|671021.59
|892738.08
|172363.95
|21147.29
|317.06
|102486.69
|17927.15
|02.10.25
|1866159.10
|671021.59
|892061.23
|162236.25
|21051.54
|269.92
|101597.17
|17921.40
|03.10.25
|1872562.97
|671021.59
|895266.12
|164012.11
|21099.82
|269.92
|102931.54
|17961.86
|06.10.25
|1872365.45
|671021.59
|893158.30
|16465808
|21074.32
|269.92
|103715.69
|18467.54
|07.10.25
|1872574.76
|671021.59
|892984.02
|164630.38
|21079.77
|269.92
|104237.62
|18451.44
|08.10.25
|1872451.07
|671021.59
|892861.64
|164566.69
|21101.71
|269.92
|104424.45
|18205.06
|09.10.25
|1884819.68
|668821.59
|902568.46
|168656.11
|21515.52
|269.92
|104825.02
|18163.05
|10.10.25
|1878896.00
|668821.59
|903761.02
|164787.62
|21326.36
|269.92
|101894.51
|18034.97
|13.10.25
|1879061.71
|668821.59
|901539.61
|166421.67
|21335.51
|269.92
|102643.61
|18029.81
|14.10.25
|1879095.50
|668821.59
|901131.47
|166583.03
|21338.03
|269.92
|103015.70
|17935.76
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 14 жовтня - 41,6102 грн.