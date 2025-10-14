Азіатські акції знижуються на тлі торговельних суперечок між США і Китаєм. Nikkei втрачає найбільше

Більшість азіатських акцій втратили частину ранкових прибутків і різко знизилися у вівторок, оскільки ринки стурбовані поновленням торговельних суперечок між США і Китаєм, а японські акції впали на тлі політичної невизначеності.

Вночі основні індекси Волл-стріт продемонстрували значне зростання після того, як президент Дональд Трамп пом'якшив тон щодо Китаю. Однак більша частина Азії не пішла за цим прикладом.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також змінили курс і трохи знизилися після невеликого зростання на початку азіатської сесії.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 100% мита на китайський імпорт у відповідь на нещодавні обмеження Пекіна на експорт важливих мінералів, що знову викликало побоювання щодо нового раунду ескалації митних тарифів між двома найбільшими економіками світу.

В інтерв'ю Fox Business Network міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що зустріч Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна все ще очікується, що дає певну надію на діалог.

У вівторок Міністерство торгівлі Китаю підтвердило, що робочі переговори з США тривають цього тижня, при цьому пообіцявши «боротися до кінця» проти заходів США.

Ця риторика спонукала інвесторів зменшити ризики, незважаючи на різке зростання на Волл-стріт.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 0,8% у вівторок, продовжуючи різке падіння.

Ринки материкового Китаю трохи знизилися після зростання на початку торгів. Індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,4%, а Shanghai Composite також знизився.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,6% до 3563,19 пунктів після стрибка на 1,3% до 3646,77, що є найвищим рівнем за всю історію.

Раннє зростання було підтримане оптимістичним прогнозом прибутку Samsung Electronics за третій квартал. Акції Samsung впали на 3% після стрибка майже на стільки ж на початку торгів.

Японський Nikkei 225 впав на 3% у вівторок після повернення з ринкових канікул. Це сталося після того, як минулого тижня спроба Санае Такаїчі стати прем'єр-міністром Японії зазнала невдачі через вихід її коаліційного партнера.

Австралійський S&P/ASX 200 торгувався без змін після того, як протоколи Резервного банку Австралії показали, що політики як і раніше стурбовані інфляційним тиском і не надали нових вказівок щодо політики на найближчий час.

Індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,3%. Центральний банк країни, як і очікувалося, залишив монетарну політику без змін у вівторок.

Попередні дані показали, що економіка Сінгапуру зросла більше, ніж очікувалося, в третьому кварталі, але річне зростання сповільнилося в порівнянні з минулим кварталом, оскільки виробництво в промисловості застопорилося.

Індійський індекс Nifty 50 практично не змінився. Акції LG Electronics India Ltd підскочили на понад 50% під час дебюту на ринку у вівторок, після того як первинне розміщення акцій на суму 1,3 млрд доларів викликало величезний попит з боку інвесторів.