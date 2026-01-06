Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривні

Національний банк України (НБУ) у 2025 році продав на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні $36,1 мільярда, а купив - лише $42,15 млн.

Таким чином, чистий продаж валюти регулятором минулого року становив $36,06 млрд, що є рекордним показником, свідчать дані НБУ.

Для порівняння, у 2024 році чистий продаж валюти Нацбанком становив $35,19 млрд, у 2023 році - $28,61 млрд, у 2022 році - $21 млрд та 1,68 млрд євро.

Зокрема, у грудні 2025 року Нацбанк продав $4,46 мільярда з резервів - це рекордний місячний показник у минулому році.