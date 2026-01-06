Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривні

12:00 06.01.2026 |

Фінанси, Економіка

Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривніНаціональний банк України (НБУ) у 2025 році продав на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні $36,1 мільярда, а купив - лише $42,15 млн.

Таким чином, чистий продаж валюти регулятором минулого року становив $36,06 млрд, що є рекордним показником, свідчать дані НБУ.

Для порівняння, у 2024 році чистий продаж валюти Нацбанком становив $35,19 млрд, у 2023 році - $28,61 млрд, у 2022 році - $21 млрд та 1,68 млрд євро.

Зокрема, у грудні 2025 року Нацбанк продав $4,46 мільярда з резервів - це рекордний місячний показник у минулому році.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес