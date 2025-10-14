Фінансові новини
Долар вийшов у плюс до євро і фунта, прискорив зростання проти єни
15:18 13.10.2025 |
Курс долара США зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів удень у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і широкий WSJ Dollar Index додають по 0,24%.
Американська валюта відновлюється на тлі пом'якшення позиції президента США Дональда Трампа щодо Китаю.
У п'ятницю DXY втратив 0,5% після заяв Трампа про можливість значного підвищення імпортних мит на китайські товари у відповідь на посилення Пекіном експортного контролю у сфері рідкісноземельних металів і відсутності сенсу в зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Американський лідер уточнив, що йдеться про додаткові мита у 100% на товари з Китаю.
Однак у неділю глава Білого дому заявив, що Вашингтон хоче допомогти Пекіну, а не нашкодити йому. "Не переживайте через Китай, все буде добре", - написав він у соцмережі Truth Social.
Також він висловив припущення, що може все-таки провести зустріч із Сі Цзіньпіном пізніше цієї осені.
Крім того, цього тижня мав бути опублікований звіт про динаміку споживчих цін у Штатах за вересень, однак цьому завадило припинення роботи уряду країни через проблеми із фінансуванням, або так званий шатдаун.
У п'ятницю Бюро статистики (BLS) міністерства праці США повідомило, що опублікує цей звіт 24 жовтня, щоб забезпечити "точність і своєчасність виплати допомоги", але до відновлення функціонування відомства в повному обсязі інші статдані не публікуватимуть.
Євро за даними на 14:55 EET коштує $1,1571 порівняно з $1,1621 на закриття торгів у п'ятницю.
Інвестори оцінюють політичну ситуацію у Франції, де президент Емманюель Макрон знову призначив прем'єр-міністром главу уряду Себастьєна Лекорню, який подав раніше прохання про відставку. Увечері в неділю було оголошено склад нового уряду.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3333 порівняно з $1,3356 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни становить 152,10 єни проти 151,18 єни наприкінці попередніх торгів.
