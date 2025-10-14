Фінансові новини
Фондові індекси Європи почали тиждень із позитивним настроєм
12:53 13.10.2025 |
Європейські фондові індекси почали тиждень із позитивним настроєм.
Трейдери готуються до сезону квартальної звітності і загалом проігнорували новий виток посилення напруженості у сфері торгівлі між США і Китаєм, повідомляє Trading Economics.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:06 к.ч. збільшився на 0,4% - до 566,52 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 піднявся на 0,1%, німецький DAX, французький CAC 40 та іспанський IBEX 35 - на 0,6%, італійський FTSE MIB - на 0,7%.
Оптові ціни в Німеччині у вересні зросли на 1,2% у річному вираженні, повідомило статуправління країни. Підвищення показника тривало десятий місяць поспіль. Аналітики в середньому прогнозували збільшення на 0,9%.
Ціна акцій PSI Software злетіла більш ніж на 34% на новині про те, що інвестфірма Warburg Pincus має намір придбати німецького розробника програмного забезпечення за понад 700 млн євро.
Котирування паперів провідних представників нафтогазової галузі Європи підвищуються, зокрема BP Plc - на 0,9%, Shell - на 0,4%, TotalEnergies і Equinor - на 0,1%.
Піднімається вартість виробників товарів класу "люкс", зокрема LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,9%, Hermes - на 1,7%, Kering - на 1,9%, Burberry - на 1,5%.
Також дорожчають папери автовиробників, зокрема Stellantis - на 3,7%, Renault - на 1,8%, BMW AG - на 1,9%, Volkswagen - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 1,1%.
Зростають ціни акцій представників напівпровідникової галузі: Infineon Technologies - на 2,7%, STMicroelectronics - на 2,9%, ASML Holding - на 2,9%, ASM International - на 2,6%.
На британському ринку підйом показують виробники срібла і золота на тлі підвищення цін на дорогоцінні метали до історичних максимумів. Так, котирування паперів Fresnillo підскочили на 6,4%, Endeavour Mining - на 5,5%.
Акції виробників кольорових металів також дорожчають: Anglo American - на 3%, Antofagasta - на 3,3%, Glencore - на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%.
Водночас акції AstraZeneca дешевшають на 0,6%, незважаючи на те, що британська фармкомпанія досягла угоди з владою США про надання певних ліків для держпрограми Medicaid за зниженими цінами в обмін на зменшення мит.
