Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня на тлі зниження курсу гривні
11:38 13.10.2025 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 6 по 10 жовтня зріс до $734,2 мільйона, порівняно із $332,6 млн тижнем раніше.
Це також найбільший показник від початку серпня, свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши всього $0,2 млн.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $26,62 млрд, а купив - всього $39,75 млн.
Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2286 грн/$ станом на понеділок, 6 жовтня, до 41,6027 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку минулої п'ятниці.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня на тлі зниження курсу гривні
|Золото досягає рекордного рівня на тлі ескалації торговельних конфліктів між США і Китаєм
|Азіатські акції падають на тлі нових побоювань щодо мит між США і Китаєм. Гонконг лідирує за обсягом втрат
|Долар стабілізується, оскільки ринки зосереджуються на торговельних напруженнях між США і Китаєм та політиці
|«Чорний лебідь»: Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок, – Bloomberg
|Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні за 9 міс. скоротилася на 4,51% - МТСБУ
|Страховики-члени МТСБУ за 9 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,7%
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп