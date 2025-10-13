Авторизация

Золото досягає рекордного рівня на тлі ескалації торговельних конфліктів між США і Китаєм

08:22 13.10.2025 |

Фінанси

 

У понеділок золото піднялося до рекордного рівня на тлі попиту на безпечні активи в умовах поновлення торговельних конфліктів між США і Китаєм та очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, а срібло також піднялося до історичного максимуму.

О 04:53 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 4044,29 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного рівня 4059,30 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 1,6% до 4062,50 доларів.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю ввів 100% мита на китайські товари, що ввозяться до США, і оголосив про нові експортні обмеження на критично важливе програмне забезпечення, які набудуть чинності 1 листопада, у відповідь на обмеження Китаю на рідкісноземи та обладнання, які Пекін у неділю назвав виправданими, не вводячи при цьому додаткових мит на американські товари.

«Це цікаво, тому що останні події на Близькому Сході послабили сприятливий вплив на ринок золота, але зараз ми маємо повторне виникнення ризиків через загострення торговельних напружень між США і Китаєм», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

Спотове срібло підскочило на 2% до рекордного рівня в 51,52 долара за унцію під впливом факторів, схожих на ті, що вплинули на золото, а також через дефіцит на спотовому ринку.

Goldman Sachs заявив у неділю, що ціни на срібло, як очікується, зростуть у середньостроковій перспективі завдяки притоку приватних інвестицій, але попередив про підвищену короткострокову волатильність і ризики зниження порівняно із золотом.

Неприбуткові злитки подорожчали на 54% з початку року завдяки геополітичним ризикам, а також активним закупівлям золота центральними банками, притоку коштів у біржові фонди, очікуванням зниження ставок ФРС і економічній невизначеності, пов'язаній із митами.

Ринки враховують майже певну ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні, а потім аналогічне зниження в грудні.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить на щорічній зустрічі NABE у вівторок, що може дати нові сигнали про зниження ставки. Інші представники ФРС виступлять протягом тижня.

Тим часом Трамп звинуватив демократів у своєму рішенні звільнити тисячі федеральних службовців під час триваючого закриття уряду, яке розпочалося 1 жовтня і затримало оприлюднення ключових економічних даних.

На геополітичному фронті кілька світових лідерів, включаючи Трампа, зустрічаються в понеділок в Єгипті, щоб обговорити плани припинення вогню в Газі.

Ціна на платину зросла на 2,6% до 1628,80 доларів, а на паладій - на 2,6% до 1442,06 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

