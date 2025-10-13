Азіатські акції падають на тлі нових побоювань щодо мит між США і Китаєм. Гонконг лідирує за обсягом втрат

Азіатські фондові ринки в понеділок зазнали широкого падіння, причому індекс Гонконгу, що включає переважно технологічні компанії, лідирував за обсягом втрат, оскільки нові погрози США щодо мит і розмови про відповідні заходи з боку Пекіна знову розпалили побоювання щодо торговельної війни і підірвали довіру інвесторів.

У неділю Трамп, здавалося, пом'якшив тон, написавши в Truth Social: «Не хвилюйтеся про Китай, все буде добре».

Ця заява допомогла підняти ф'ючерси на американські акції на початку азіатських торгів, але регіональні акції залишалися під тиском, оскільки інвестори чекають на новини про деескалацію.

Індекс Hang Seng у Гонконзі в понеділок впав на 2,3% через значні збитки великих китайських інтернет- та технологічних компаній.

Індекс Hang Seng TECH впав на понад 2%, а такі гіганти, як Alibaba і Tencent, продемонстрували зниження.

Ринки материкового Китаю також ослабли: індекси blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали майже на 1%.

У п'ятницю Трамп оголосив про плани ввести додаткове 100% мито на весь експорт Китаю до США у відповідь на обмеження Китаєм експорту важливих мінералів. Трамп також планує ввести нові експортні обмеження на певне програмне забезпечення американського виробництва, яке вважається критично важливим для національної безпеки.

Ця новина потрясла світові ринки і викликала побоювання щодо уповільнення регіонального експорту.

Ці заяви пролунали в той час, коли інвестори вже боролися зі слабкими даними з Китаю та побоюваннями щодо жорсткості політики в основних економіках.

Міністерство торгівлі Китаю відреагувало на ці заяви у вихідні, заявивши, що країна «не хоче торгової війни, але не боїться її», і попередило про «відповідні контрзаходи», якщо США продовжать заплановане підвищення мит.

Міністерство також звинуватило Вашингтон у застосуванні «подвійних стандартів» у своїй торговельній політиці.

В інших країнах Азії японські ринки були закриті через державне свято, а інші регіональні акції впали на тлі побоювань щодо мит.

Однак ф'ючерси, пов'язані з Nikkei 225, підскочили майже на 1,5% у понеділок, оскільки єна ослабла після того, як минулого тижня спроба Санае Такаїчі стати прем'єр-міністром Японії зазнала невдачі через вихід її коаліційного партнера.

Південнокорейський KOSPI впав на 1,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,6%, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 1%.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 трохи зросли перед відкриттям ринку.