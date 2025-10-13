Долар стабілізується, оскільки ринки зосереджуються на торговельних напруженнях між США і Китаєм та політиці

Американський долар відновився після розпродажу на початку торгів у понеділок, оскільки інвестори сподівалися, що Вашингтон може пом'якшити свою останню ескалацію торговельної війни з Пекіном, тоді як політичні події у Франції та Японії підірвали євро та єну.

Індекс долара, який вимірює силу американської валюти по відношенню до кошика з шести валют, піднявся до 99,002, відігравши частину втрат, понесених після того, як президент США Трамп оголосив про введення 100% мит на Китай.

Це поновило побоювання щодо введення Трампом у квітні, в День визволення, широких мит, що спричинило розпродаж акцій і криптовалют у п'ятницю.

«Звичайно, ситуація досить напружена», - сказав Тім Келлехер, глава відділу інституційних продажів іноземної валюти в Commonwealth Bank в Окленді.

«Якщо подивитися на ситуацію між США і Китаєм, то схоже, що Трамп знову трохи «злякався» і пом'якшив свій тон», - додав він, маючи на увазі правило торгівлі, згідно з яким «Трамп завжди боїться».

Раніше того ж дня Трамп сказав: «Не хвилюйтеся про Китай, все буде добре! Високоповажний президент Сі просто переживає важкий момент», - написав він у соціальній мережі Truth Social. «Він не хоче депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому!!!».

На ліквідність ринку можуть вплинути свята, оскільки сьогодні в США відзначають День Колумба/День корінних народів, а в Японії - День здоров'я та спорту.

Долар коштував 151,985 єни, що на 0,5% вище, оскільки ринки оцінювали перспективи нового лідера Ліберально-демократичної партії Санае Такаїчі після того, як у п'ятницю партія Комейто вийшла з правлячої коаліції, завдавши удару її надіям стати першою жінкою-прем'єр-міністром четвертої за величиною економіки світу.

Курс євро становив 1,1609 долара, знизившись на 0,1%, після того як у неділю французька президентська адміністрація оголосила новий склад кабінету міністрів прем'єр-міністра Себастьяна Лекорну, призначивши Ролана Лескура, близького соратника Еммануеля Макрона, міністром фінансів.

Ринки криптовалют коливалися між прибутками і збитками після різкого розпродажу в п'ятницю, а біткойн в останній раз торгувався з підвищенням на 0,4% до 115 486,04 доларів.

Золото досягло нового рекорду в 4059,30 доларів і в останній раз подорожчало на 0,8%.

Офшорний юань торгувався по 7,137 юанів за долар, піднявшись на 0,1% на початку азіатських торгів. Австралійський долар коштував 0,6513 долара, піднявшись на 0,6% на початку торгів, а новозеландський долар торгувався на рівні 0,57345 долара, піднявшись на 0,3%. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,33415 долара, піднявшись на 0,1% за день.