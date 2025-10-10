Авторизация

Долар США стабільний до євро, дорожчає до фунта і дешевшає до єни

15:45 10.10.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо змінюється в парі з євро вдень у п'ятницю, водночас американська валюта зміцнюється до фунта стерлінгів і слабшає до японської ієни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Основна частина макроекономічної статистики в США не публікується через припинення роботи уряду, проте деякі дані все ж надходять до учасників ринку. Так, банки JPMorgan і Goldman Sachs підрахували, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в Сполучених Штатах минулого тижня зросла до 235 тис. з 224 тис. тижнем раніше.

Банки порахували цей показник самостійно на підставі даних від окремих штатів, які перебувають у відкритому доступі та постійно оновлюються.

Економіст Citigroup Гізела Янг вважає, що зростання кількості заявок минулого тижня могло бути спричинене шатдауном, оскільки урядові підрядники були змушені піти в неоплачувану відпустку. Вона зазначила, що схожа картина спостерігалася під час шатдауну в 2013 році.

Євро за даними на 14:55 EET коштує $1,1565 порівняно з $1,1566 на закриття торгів у четвер.

Євро з початку тижня втратив близько 1,5% через політичну кризу у Франції, де прем'єр-міністр країни Себастьєн Лекорню пішов у відставку менш ніж через місяць після вступу на посаду. Президент Франції Емманюель Макрон, як очікується, призначить нового прем'єра вже в п'ятницю.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,2% і торгується на рівні $1,3272 порівняно з $1,3303 за підсумками минулої сесії.

Слабкість фунта аналітики пояснюють побоюваннями з приводу стану британської економіки і особливо - з приводу дефіциту державного бюджету.

Курс долара щодо єни опускається на 0,3% і становить 152,60 єни проти 153,08 єни наприкінці попередніх торгів. Незважаючи на зміцнення в п'ятницю, єна завершує тиждень максимальним падінням за рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

