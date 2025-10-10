Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано

13:34 10.10.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у п'ятницю.

За відсутності важливих статданих трейдери оцінюють корпоративні новини і чекають розвитку подій у Франції, де президент країни Емманюель Макрон готується призначити нового прем'єр-міністра.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 к.ч. у п'ятницю опустився на 0,08%, до 570,86 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,07%, німецький DAX - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,3%, французький CAC 40 додає 0,07%, іспанський IBEX 35 - 0,21%.

До числа лідерів зростання серед компонентів зведеного індексу в п'ятницю входять папери Nokia Corp. (+2,6%), Orsted A/S (+2,5%), Diageo (+2,4%), а також Bayer AG (+2,3%).

Акції компаній оборонного сектору помітно дешевшають на інформації про те, що влада Ізраїлю і ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту. Ринкова вартість Hensoldt AG впала на 4,7%, Leonardo SpA - на 4,5%, Renk Group - на 4,3%, Rheinmetal - на 2,4%.

Котирування акцій європейських автовиробників підвищуються завдяки хорошим результатам Stellantis NV за третій квартал. Європейський автомобільний концерн збільшив поставки на 13% відносно того ж періоду минулого року - до 1,3 млн автомобілів.

Папери Stellantis додають у ціні 1,8%, Mercedes-Benz - 2%, Volkswagen - 0,1%.

Тим часом капіталізація BMW AG опустилася на 0,4%. Раніше цього тижня німецький автовиробник погіршив прогнози на 2025 рік, зазначивши, зокрема, слабкість попиту в Китаї.

Акції сировинних компаній дешевшають слідом за зниженням цін на нафту і метали. Ринкова вартість Shell зменшилася на 0,7%, BP - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,5%, Rio Tinto - на 0,2%, Anglo American - на 1,2%, Glencore - на 0,6%, Antofagasta - на 0,4%.

Котирування паперів золотодобувних компаній Endeavour Mining і Fresnillo опустилися на 3,4% і 3% відповідно слідом за припиненням ралі на ринку золота.

Помітне зниження також демонструють папери датської фармкомпанії Novo Nordisk (-0,4%), яка оголосила напередодні про купівлю американської Akero Therapeutics Inc. за $5,2 млрд. Akero фокусується на розробці інноваційних методів лікування пацієнтів з важкими метаболічними захворюваннями.

Акції банків дорожчають, зокрема BNP Paribas - на 0,9%, Credit Agricole - на 0,5%, Commerzbank (+0,2%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес