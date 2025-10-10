Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у п'ятницю.

За відсутності важливих статданих трейдери оцінюють корпоративні новини і чекають розвитку подій у Франції, де президент країни Емманюель Макрон готується призначити нового прем'єр-міністра.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 к.ч. у п'ятницю опустився на 0,08%, до 570,86 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,07%, німецький DAX - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,3%, французький CAC 40 додає 0,07%, іспанський IBEX 35 - 0,21%.

До числа лідерів зростання серед компонентів зведеного індексу в п'ятницю входять папери Nokia Corp. (+2,6%), Orsted A/S (+2,5%), Diageo (+2,4%), а також Bayer AG (+2,3%).

Акції компаній оборонного сектору помітно дешевшають на інформації про те, що влада Ізраїлю і ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту. Ринкова вартість Hensoldt AG впала на 4,7%, Leonardo SpA - на 4,5%, Renk Group - на 4,3%, Rheinmetal - на 2,4%.

Котирування акцій європейських автовиробників підвищуються завдяки хорошим результатам Stellantis NV за третій квартал. Європейський автомобільний концерн збільшив поставки на 13% відносно того ж періоду минулого року - до 1,3 млн автомобілів.

Папери Stellantis додають у ціні 1,8%, Mercedes-Benz - 2%, Volkswagen - 0,1%.

Тим часом капіталізація BMW AG опустилася на 0,4%. Раніше цього тижня німецький автовиробник погіршив прогнози на 2025 рік, зазначивши, зокрема, слабкість попиту в Китаї.

Акції сировинних компаній дешевшають слідом за зниженням цін на нафту і метали. Ринкова вартість Shell зменшилася на 0,7%, BP - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,5%, Rio Tinto - на 0,2%, Anglo American - на 1,2%, Glencore - на 0,6%, Antofagasta - на 0,4%.

Котирування паперів золотодобувних компаній Endeavour Mining і Fresnillo опустилися на 3,4% і 3% відповідно слідом за припиненням ралі на ринку золота.

Помітне зниження також демонструють папери датської фармкомпанії Novo Nordisk (-0,4%), яка оголосила напередодні про купівлю американської Akero Therapeutics Inc. за $5,2 млрд. Akero фокусується на розробці інноваційних методів лікування пацієнтів з важкими метаболічними захворюваннями.

Акції банків дорожчають, зокрема BNP Paribas - на 0,9%, Credit Agricole - на 0,5%, Commerzbank (+0,2%).