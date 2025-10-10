НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5692 грн/$1

«Я ухвалила рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з ухваленим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала... Ну, зрештою я лише командир взводу», - Чорновол.