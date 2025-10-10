Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5692 грн/$1
12:46 10.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 жовтня 2025 року.
|Показник
|09.10.2025
|10.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4856
|41.5692
|0.2
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 жовтня - 41,5062 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
|Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро, дорожчає до фунта і дешевшає до єни
|Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5692 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.25
|Ціни на золото впали нижче 4000 доларів за унцію на тлі фіксації прибутку після укладення перемир'я в Газі
|Азіатські акції відступають на тлі охолодження технологічного ралі. KOSPI досягає рекордного рівня в результаті наздоганяючої торгівлі
|Єна прямує до найрізкішого тижневого падіння за рік на тлі зниження ставок
Бізнес
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори