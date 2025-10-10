Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото впали нижче 4000 доларів за унцію на тлі фіксації прибутку після укладення перемир'я в Газі
08:59 10.10.2025 |
Ціни на золото та інші дорогоцінні метали відступили від недавніх максимумів у п'ятницю, оскільки поліпшення апетиту до ризику на тлі перемир'я між Ізраїлем і Хамасом спонукало деяких інвесторів до фіксації прибутку.
Ціни на золото в злитках за ніч зазнали різкого падіння і залишалися під тиском протягом азіатської сесії, а деяке зміцнення долара також тиснуло на ціни на метали. Деякі сумніви щодо траєкторії процентних ставок у США, а також падіння японської єни та євро підтримали долар цього тижня.
О 07:13 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію. Ціни на спотовому ринку вперше в історії перевищили 4000 доларів за унцію цього тижня і досягли піку в 4059,32 долара за унцію.
Зростання цін на золото зупинилося відразу після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом, посередником у якій виступили США.
Ця угода є першим етапом 20-пунктного мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, і є однією з найбільш комплексних спроб досягнення миру на Близькому Сході.
Однак очікується, що послаблення геополітичної напруженості призведе до зниження попиту на золото як безпечний актив.
Інші дорогоцінні метали також знизилися на тлі цього, після того як цього тижня золото продемонструвало значне зростання. Спотова ціна на платину впала з майже 13-річного максимуму і в п'ятницю торгувалася на рівні 1603,92 долара за унцію, а спотова ціна на срібло стабілізувалася на рівні 49,6655 долара за унцію після того, як у четвер короткочасно перевищила 51 долар за унцію, досягнувши рекордного максимуму.
Але, незважаючи на деякі втрати, золото торгувалося з підвищенням на 2,3% цього тижня, продемонструвавши зростання восьмий тиждень поспіль. Срібло торгувалося з підвищенням на 3,5%, а платина - без змін.
Аналітики ANZ зазначили, що нещодавні втрати золота та дорогоцінних металів були спричинені переважно фіксацією прибутку після «стрімкого зростання» останніми тижнями.
Однак вони очікують, що будь-яке зниження цін на дорогоцінні метали буде «короткочасним і неглибоким», зазначаючи, що все ще залишається кілька каталізаторів, які можуть сприяти подальшому зростанню цін на золото.
«Ми бачимо, що структурні чинники, які сприяють зростанню цін на золото, все ще залишаються в силі. Очікується, що Федеральний резерв продовжить політику пом'якшення на тлі зростання ризиків зниження зайнятості», - написали аналітики ANZ у своїй записці.
Аналітики ANZ заявили, що тривала політична невизначеність у США, як очікується, буде підтримувати золото, особливо з огляду на те, що тривале закриття уряду змушує інвесторів уникати ризиків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
ТОП-НОВИНИ
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.25
|Ціни на золото впали нижче 4000 доларів за унцію на тлі фіксації прибутку після укладення перемир'я в Газі
|Азіатські акції відступають на тлі охолодження технологічного ралі. KOSPI досягає рекордного рівня в результаті наздоганяючої торгівлі
|Єна прямує до найрізкішого тижневого падіння за рік на тлі зниження ставок
|Волл-стріт закрилася зниженням, призупинивши рекордне зростання напередодні оприлюднення фінансових результатів
|Середня премія з ОСЦПВ за 9 міс. становила 3,115 тис. грн, середні збитки - 42,3 тис. грн - МТСБУ
|Криптовалютний ринок України у 2025 році: між регулюванням, інноваціями та глобальним лідерством
Бізнес
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень