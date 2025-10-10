Ціни на золото впали нижче 4000 доларів за унцію на тлі фіксації прибутку після укладення перемир'я в Газі

Ціни на золото та інші дорогоцінні метали відступили від недавніх максимумів у п'ятницю, оскільки поліпшення апетиту до ризику на тлі перемир'я між Ізраїлем і Хамасом спонукало деяких інвесторів до фіксації прибутку.

Ціни на золото в злитках за ніч зазнали різкого падіння і залишалися під тиском протягом азіатської сесії, а деяке зміцнення долара також тиснуло на ціни на метали. Деякі сумніви щодо траєкторії процентних ставок у США, а також падіння японської єни та євро підтримали долар цього тижня.

О 07:13 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію. Ціни на спотовому ринку вперше в історії перевищили 4000 доларів за унцію цього тижня і досягли піку в 4059,32 долара за унцію.

Зростання цін на золото зупинилося відразу після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом, посередником у якій виступили США.

Ця угода є першим етапом 20-пунктного мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, і є однією з найбільш комплексних спроб досягнення миру на Близькому Сході.

Однак очікується, що послаблення геополітичної напруженості призведе до зниження попиту на золото як безпечний актив.

Інші дорогоцінні метали також знизилися на тлі цього, після того як цього тижня золото продемонструвало значне зростання. Спотова ціна на платину впала з майже 13-річного максимуму і в п'ятницю торгувалася на рівні 1603,92 долара за унцію, а спотова ціна на срібло стабілізувалася на рівні 49,6655 долара за унцію після того, як у четвер короткочасно перевищила 51 долар за унцію, досягнувши рекордного максимуму.

Але, незважаючи на деякі втрати, золото торгувалося з підвищенням на 2,3% цього тижня, продемонструвавши зростання восьмий тиждень поспіль. Срібло торгувалося з підвищенням на 3,5%, а платина - без змін.

Аналітики ANZ зазначили, що нещодавні втрати золота та дорогоцінних металів були спричинені переважно фіксацією прибутку після «стрімкого зростання» останніми тижнями.

Однак вони очікують, що будь-яке зниження цін на дорогоцінні метали буде «короткочасним і неглибоким», зазначаючи, що все ще залишається кілька каталізаторів, які можуть сприяти подальшому зростанню цін на золото.

«Ми бачимо, що структурні чинники, які сприяють зростанню цін на золото, все ще залишаються в силі. Очікується, що Федеральний резерв продовжить політику пом'якшення на тлі зростання ризиків зниження зайнятості», - написали аналітики ANZ у своїй записці.

Аналітики ANZ заявили, що тривала політична невизначеність у США, як очікується, буде підтримувати золото, особливо з огляду на те, що тривале закриття уряду змушує інвесторів уникати ризиків.