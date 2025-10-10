Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції відступають на тлі охолодження технологічного ралі. KOSPI досягає рекордного рівня в результаті наздоганяючої торгівлі

08:39 10.10.2025

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій в п'ятницю впали під тиском фіксації прибутку в технологічному секторі, тоді як південнокорейські ринки злетіли до рекордних максимумів після відновлення торгівлі після тижневої перерви.

Регіональні ринки слідували за падінням на Волл-стріт, яка впала з рекордних максимумів, оскільки тривале зростання технологічного сектора призупинилося. Ринки також чекають на додаткові сигнали щодо економіки США, оскільки тривале закриття уряду затримало оприлюднення низки економічних показників.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на азіатських торгах на 0,2%, оскільки стійкі бети на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою в жовтні все ще підтримували схильність до ризику. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом також сприяло оптимістичним настроям.

Японський Nikkei 225 впав на 1%, а більш широкий індекс TOPIX знизився на 1,7%, причому обидва індекси впали з недавніх рекордних максимумів. Збитки в технологічних акціях чинили тиск на Nikkei, а технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. впав з рекордних максимумів на 3,4%.

Місцеві ринки були налякані вищим, ніж очікувалося, показником інфляції індексу цін виробників за вересень, враховуючи, що стійка інфляція, ймовірно, спричинить подальше підвищення ставок Банком Японії.

Однак очікується, що Банк Японії зіткнеться з посиленням опору з боку японського уряду щодо своїх планів підвищення ставок, особливо з огляду на те, що прем'єр-міністром має стати фіскальна голубка Санае Такаїчі.

Японські ринки піднялися цього тижня після обрання Такаїчі лідером правлячої Ліберально-демократичної партії, а парламентська сесія з питання її призначення прем'єр-міністром має відбутися в середині жовтня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,5% і 0,2% відповідно, відступивши від різкого стрибка на попередній сесії. Ринки материкової частини Китаю відновили торгівлю на міцній основі після золотого тижня, а урядові дані вказують на стабільні споживчі витрати під час канікул.

Акції Гонконгу відставали, індекс Hang Seng впав на 1%. Найбільший вплив на індекс мали акції технологічних компаній, які впали слідом за своїми американськими аналогами.

Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільший виробник мікросхем у Китаї, впав на 5,2% і став найгіршим гравцем на Hang Seng.

Втрати високодохідних біотехнологічних акцій також мали негативний вплив після того, як американські законодавці просунули законопроект про оборону, який заборонить певним китайським біотехнологічним компаніям отримувати федеральне фінансування, а також обмежить американські інвестиції в чутливі галузі Китаю.

WuXi AppTec Co Ltd і WuXi Biologics, на які спрямовані ці заходи, впали на 2-3% на Гонконгській біржі.

Більшість азіатських ринків продемонстрували низхідну динаміку: індекс Straits Times у Сінгапурі знизився на 0,2%, а австралійський ASX 200 залишався в діапазоні від стабільного до низького рівня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зросли на 0,2% на тлі низки важливих фінансових звітів технологічних компаній, які мають бути опубліковані найближчими тижнями.

Південнокорейські ринки стали винятком: індекс KOSPI зріс приблизно на 1,5% до рекордного рівня 3617,86 пунктів.

Місцеві ринки в основному зростали в результаті наздоганяючої торгівлі після тижневих свят, а лідирували в цьому зростанні акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Індекс KOSPI піднявся до рекордного рівня минулого тижня після того, як великі виробники мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd підписали угоди про постачання процесорів пам'яті для OpenAI, що є основним джерелом доходу на найближчі роки.

У п'ятницю акції Samsung і SK Hynix подорожчали відповідно на 5,1% і 6,6%. Акції SK Hynix досягли рекордного рівня, а Samsung - майже шестирічного максимуму.

За матеріалами: investing.com
 

