Єна прямує до найрізкішого тижневого падіння за рік на тлі зниження ставок

У п'ятницю ієна готувалася до найрізкішого тижневого падіння за рік, оскільки інвестори хвилювалися через швидке зниження шансів на чергове підвищення ставок цього року, а коментарі ймовірного наступного прем'єр-міністра Японії не змогли заспокоїти ринкові хвилювання.

Вранці в Азії курс єни стабілізувався на рівні 153,12 за долар США, коливаючись поблизу найнижчого рівня з середини лютого. Японська валюта може втратити майже 4% за тиждень, що стане найбільшим падінням з початку жовтня минулого року.

Різке падіння єни пов'язане з побоюваннями, що Банк Японії цього року може не підвищити процентні ставки після несподіваної перемоги фіскальної голубки Санае Такаїчі, що підсилює побоювання про необхідність втручання японських властей.

Такаїчі, яка може стати першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, заявила в четвер, що центральний банк країни відповідає за визначення монетарної політики, але будь-яке його рішення має відповідати цілям уряду.

Вона також зазначила, що не хоче спричинити надмірного падіння курсу єни, але її коментарі не сприяли зміцненню валюти.

«Ринки все ще вважають, що лідерство Такаїчі ускладнить Банку Японії підвищення процентних ставок з політичної точки зору», - зазначила Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Недавні коментарі міністра фінансів Като щодо валютних ринків вказують на те, що найближчим часом інтервенція на валютному ринку малоймовірна, що може спонукати ринки до подальшого продажу єни».

Наразі трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки Банком Японії на грудневому засіданні приблизно в 45% і повністю враховують лише підвищення на 25 базисних пунктів у березні.

Євро останній раз коштував 1,15635 долара, закріпившись поблизу двомісячного мінімуму, досягнутого в четвер, і на шляху до падіння на 1,5% за тиждень, що є найрізкішим падінням за 11 місяців, оскільки політична нестабільність у Франції тисне на єдину валюту.

Президент Франції Еммануель Макрон шукає свого шостого прем'єр-міністра за останні два роки, сподіваючись, що його наступний вибір зможе провести бюджет через законодавчий орган, розколотий кризою.

Політичний параліч ускладнив прийняття бюджету жорсткої економії, якого вимагають інвестори, все більше стурбовані величезним дефіцитом Франції.

«Заворушення у Франції після відставки прем'єр-міністра Лекорну підірвали настрої щодо євро», - сказав Кіран Вільямс, глава відділу валютних операцій в Азії в InTouch Capital Markets.

«Волатильність на валютних ринках залишається високою, оскільки трейдери переглядають свої позиції у відповідь на зміну очікувань центральних банків і політичних ризиків».

Це спричинило зростання курсу долара: індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших валют, досяг 99,4, що є майже двомісячним максимумом. Індекс зростає на 1,7%, що є найбільшим стрибком за рік.

«Недавнє зростання долара суперечить ринковому позиціонуванню і спричинило часткове покриття коротких позицій по долару», - зазначив Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

«Залишається високий рівень скептицизму щодо того, що долар може істотно пробитися через позначку 100, рівень індексу долара, який швидко змінився в травні», - зазначив він у своїй записці.

У зв'язку з триваючим закриттям уряду США та відсутністю економічних даних, які інвестори могли б проаналізувати, щоб отримати підказки щодо подальших дій Федеральної резервної системи, ринки стежать за коментарями політиків.

Трейдери оцінюють ймовірність того, що Федеральний резерв знизить ставки на 25 базисних пунктів на засіданні в жовтні, у 95%, тоді як ймовірність додаткового зниження в грудні знизилася з 90% до 80% за останній тиждень, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Впливовий президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс у четвер дав зрозуміти, що він не проти чергового зниження процентних ставок, незважаючи на побоювання деяких політиків щодо зростання інфляції, які свідчать про те, що таке рішення буде прийнято нелегко.

Що стосується інших валют, то австралійський долар зміцнився на 0,11% до 0,6563 долара, а британський фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,33044 долара, закріпившись поблизу двомісячного мінімуму, досягнутого в четвер.

Новозеландський долар коштував 0,57475 долара, коливаючись поблизу найнижчого рівня за шість місяців після того, як центральний банк у середу різко знизив базову ставку на 50 базисних пунктів, оскільки політики висловили занепокоєння щодо слабкого стану економіки і залишили відкритою можливість подальшого пом'якшення політики.