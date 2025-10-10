Волл-стріт закрилася зниженням, призупинивши рекордне зростання напередодні оприлюднення фінансових результатів

Американські акції завершили торги в четвер у мінусі, оскільки інвестори, не маючи економічних даних або будь-яких каталізаторів, що впливають на настрої, скористалися нагодою для консолідації перед сезоном оприлюднення фінансових результатів за третій квартал.

Індекси S&P 500 і Nasdaq трохи відступили від рекордних максимумів закриття в середу, а індекс blue-chip Dow закрився з найглибшим відсотковим зниженням.

«Наближається сезон звітності, і ми чекаємо, чи побачимо ми в наступному кварталі такий самий рівень стабільного зростання прибутку, як у двох попередніх кварталах», - сказав Метью Кітор, керуючий партнер Keator Group, компанії з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс. «Якщо додати до цього невизначеність, пов'язану з відсутністю даних з Вашингтона і тим, як ФРС буде реагувати на це, то цілком природно спостерігати певний спад».

Пауза на фондовому ринку настала після стрімкого зростання, яке в основному було обумовлено розвитком технологій штучного інтелекту. Це зростання викликало побоювання щодо формування бульбашки, що може бути передвісником майбутньої корекції.

У неділю виповниться три роки з початку поточного бугаєвого ринку; 12 жовтня 2022 року індекс S&P 500 досяг найнижчої точки поточного ринкового циклу на тлі жорсткої монетарної політики ФРС. За цей період індекс зріс майже на 90% завдяки технологічним та суміжним мегаакціям, але, як показує історія, поточний бугаєвий ринок ще має потенціал для зростання.

Зупинка роботи уряду США триває вже дев'ятий день, і ознак прогресу майже немає. Як наслідок, учасники ринку продовжують бути позбавленими важливих економічних даних. А з огляду на те, що до початку сезону звітності за третій квартал залишилося всього кілька днів, брак каталізаторів, що впливають на ринок, змушує інвесторів звертати увагу на коментарі представників монетарної політики, щоб знайти підказки щодо намірів центрального банку щодо зниження ставок до кінця року.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс висловився за подальше зниження процентних ставок до кінця року через ризики, пов'язані з ослабленням ринку праці, про що він заявив в інтерв'ю New York Times, опублікованому в четвер.

За даними FedWatch Tool від CME, фінансові ринки наразі оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання 28-29 жовтня, на рівні 94,6%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 243,36 пункти, або 0,52%, до 46 358,42, S&P 500 втратив 18,61 пункту, або 0,28%, до 6 735,11, а Nasdaq Composite втратив 18,75 пункту, або 0,08%, до 23 024,63.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше падіння зазнали матеріали, а єдиними виграшними стали товари повсякденного попиту.

Житло та будівництво були серед явних аутсайдерів, втративши більше 2% на тлі побоювань щодо маржі та попиту.

У вівторок наступного тижня JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup і Wells Fargo мають опублікувати квартальні результати, що ознаменує неофіційний початок сезону звітності за третій квартал.

За останніми даними LSEG, аналітики прогнозують річне зростання прибутку S&P 500 на 8,8% у період з липня по вересень, що є слабшим результатом порівняно з 13,8% у другому кварталі та 9,1% у тому ж кварталі минулого року.

Delta Air Lines надала оптимістичний прогноз на поточний квартал після оприлюднення кращих, ніж очікувалося, результатів за третій квартал. Акції авіакомпанії підскочили на 4,3%.

Інші американські авіаперевізники також продемонстрували зростання, піднявши індекс S&P 1500 Airlines на 1,9%.

Акції американського рітейлера Costco Wholesale подорожчали на 3,1% після оприлюднення даних про продажі за вересень.

Акції Albemarle подорожчали на 5,3% після того, як брокерська компанія TD Cowen підвищила цільову ціну на акції виробника літію, а Китай посилив контроль за експортом рідкоземів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,91 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 354 нових максимуми та 91 новий мінімум.

На біржі Nasdaq 1694 акції подорожчали, а 2966 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,75 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 20 нових 52-тижневих максимумів і 11 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 133 нових максимумів і 66 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,44 млрд акцій, порівняно з середнім показником 19,75 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.