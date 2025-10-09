Золото бере перепочинок після рекордного зростання, спричиненого попитом на безпечні активи

Золото взяло перепочинок від рекордного зростання в четвер, оскільки інвестори зафіксували прибутки на наступний день після того, як ціна на золото вперше в історії перевищила ключовий рівень у 4000 доларів за унцію на тлі економічної та геополітичної невизначеності та сподівань на подальше зниження процентних ставок у США цього року.

О 05:02 EET спотове золото подешевшало на 0,4% до 4020,99 доларів за унцію, після того як у середу досягло рекордного рівня 4059,05 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні впали на 0,7% до 4040,70 доларів.

У середу Ізраїль і ХАМАС погодилися на першу фазу плану президента США Дональда Трампа щодо Гази, перемир'я і угоди про звільнення заручників, що може відкрити шлях до закінчення кривавої дворічної війни Ізраїлю, яка, на думку ООН, є геноцидом.

«Не можна не брати до уваги значення угоди першого етапу між Ізраїлем і Хамасом (враховуючи), що однією з причин зростання цін на золото є геополітичні ризики, але це, ймовірно, лише зручний привід для фіксації прибутку після досягнення чергового рекорду», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

Тим часом, згідно з протоколом засідання, що відбулося 16-17 вересня і опублікованим у середу, представники Федеральної резервної системи погодилися, що ризики для ринку праці США є достатньо високими, щоб виправдати зниження процентної ставки, але залишилися обережними на тлі стійкої інфляції.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки очікують зниження на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні з імовірністю 94% та 79% відповідно.

Золото, яке не приносить доходу, зростає в умовах низьких процентних ставок та економічної і геополітичної невизначеності.

Цього тижня світові ринки зазнали труднощів на тлі політичних потрясінь в Японії та Франції, а також триваючого закриття уряду США, що спричинило втечу інвесторів до безпечного золота.

З початку року золото подорожчало на 54% завдяки активним покупкам центральних банків, збільшенню попиту на біржові фонди (ETF), забезпечені золотом, ослабленню долара та попиту на безпечні активи.

У той же час, спотове срібло втратило 0,1% до 48,83 долара за унцію після досягнення в середу рекордного рівня в 49,57 долара. Платина подешевшала на 0,8% до 1649,81 долара, а паладій - на 0,1% до 1447,81 долара.