Ціни на золото досягли рекордного рівня, перевищивши 4000 доларів за унцію на тлі політичної та економічної невизначеності

Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у середу, вперше перевищивши 4000 доларів за унцію, оскільки попит на безпечні активи зріс на тлі посилення політичної та економічної невизначеності.

Бети на подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США також підтримали золото, а увага переключилася на майбутні виступи кількох чиновників цього тижня.

Спотове золото подорожчало на 0,6% до рекордного рівня 4010,84 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,7% до пікового значення 4033,27 доларів за унцію. У вівторок ф'ючерси на золото подорожчали вище 4000 доларів за унцію.

«На даний момент ринки все ще враховують зниження на 25 базисних пунктів цього місяця, що повинно піти на користь дорогоцінному металу. Політична нестабільність у Франції та Японії посилює занепокоєння щодо фіскальної політики та сприяє зростанню цін на золото», - зазначили аналітики ANZ у своєму коментарі.

«Занепокоєння щодо переоцінки фондових ринків також, схоже, спричиняє перехід до ETF, забезпечених золотом, з метою диверсифікації ризиків», - зазначили аналітики ANZ, додавши, що тривала невизначеність щодо економіки США, ймовірно, сприятиме збереженню високого попиту на золото.

Попит на золото в злитках був підсилений зростанням невизначеності щодо економіки США, оскільки урядова криза, схоже, вступила в другий тиждень поспіль.

Політична тупикова ситуація в Конгресі щодо законопроекту про фінансування уряду не давала ознак вирішення, незважаючи на спроби посередництва з боку президента Дональда Трампа.

Хоча в минулому закриття уряду мало обмежений вплив на економіку, представники Білого дому попередили, що цього разу ситуація може бути іншою.

Посилення політичної кризи у Франції також сприяло зростанню ризиків, особливо після того, як прем'єр-міністр Себастьян Лекорну подав у відставку лише через кілька годин після оголошення складу свого кабінету у вихідні.

В Японії сумніви щодо надмірних бюджетних витрат посилилися після того, як лідером правлячої партії була обрана Санае Такаїчі, прихильниця м'якої фіскальної політики. Очікується, що Такаїчі виступить проти будь-яких планів Банку Японії щодо підвищення процентних ставок, а також збільшить фіскальні витрати та податкові пільги.

Зросли питання щодо того, як Такаїчі буде фінансувати свою фіскальну програму, особливо на тлі погіршення настроїв інвесторів щодо японських державних облігацій.

Зупинка роботи уряду США затримала оприлюднення кількох ключових економічних показників, що призвело до зміщення уваги на приватні дані, особливо щодо ринку праці.

Приватні показники, опубліковані минулого тижня, продемонстрували стійке зниження темпів зростання зайнятості, що підживило спекуляції щодо подальшого зниження ставок ФРС.

У середу мають бути опубліковані протоколи вересневого засідання ФРС, які дадуть більше інформації про рішення центрального банку знизити ставки на 25 базисних пунктів.

За даними CME Fedwatch, ринки оцінюють ймовірність чергового зниження ставок на 25 базисних пунктів у жовтні майже в 100%.

У найближчі дні виступлять ряд представників ФРС, а голова Джером Пауелл виступить у четвер.

У середу ціни на метали в цілому були неоднорідними. Ціни на дорогоцінні метали зросли: спотова ціна на платину піднялася на 2,1% до 1661,36 доларів за унцію, а спотова ціна на срібло - на 1,4% до 48,4985 доларів. Обидва метали досягли максимальних значень за останні десять років.

Ціни на мідь відступили від значного зростання, яке спостерігалося на останніх сесіях. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подешевшали на 0,2% до 10 713,45 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX подешевшали на 0,1% до 5,0878 доларів за фунт.

Ціни на мідь підтримали побоювання щодо дефіциту пропозиції, спричиненого тривалим припиненням виробництва на руднику Грасберг в Індонезії після смертельної аварії у вересні.