Азіатські акції знизилися на тлі охолодження японського ралі та падіння Гонконгу через збитки в технологічному секторі

Більшість азіатських акцій знизилися в середу, причому акції Гонконгу очолили падіння через зниження цін на акції технологічних компаній, а вражаюче ралі на японських ринках, схоже, почало охолоджуватися.

Обсяги торгів у регіоні залишалися стриманими через вихідні дні на ринках Китаю та Південної Кореї.

Азіатські ринки взяли слабкий старт після падіння Волл-стріт з рекордних максимумів на тлі відкоту акцій технологічних компаній, особливо тих, що пов'язані з виробництвом мікросхем, хмарними сервісами та штучним інтелектом.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах, залишаючись стриманими, оскільки ринки очікували на більш детальну інформацію про економіку США від низки представників Федеральної резервної системи, які виступили цього тижня.

Глобальна політична нестабільність також спричинила певне небажання ризикувати, оскільки уряд США продовжував не працювати, а політична криза у Франції поглиблювалася. Золото досягло рекордного рівня вище 4000 доларів за унцію на азіатських торгах.

Індекс Hang Seng у Гонконзі показав найгірші результати в Азії, втративши 1% під час ранкових торгів через збитки акцій технологічних компаній.

Акції великих технологічних компаній Baidu Inc, Alibaba Group і JD.com впали на 2,7-5% і стали одними з найбільших тягарів для індексу Hang Seng. Акції виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp впали на 2,6%, а інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd - на 0,7%.

Збитки в технологічному секторі - після сильного зростання протягом останніх двох місяців - були спричинені головним чином деякими сумнівами щодо штучного інтелекту, після того як в нічному звіті були поставлені питання щодо маржі великої хмарної компанії Oracle в цьому секторі.

Недавня інвестиція Nvidia в OpenAI, а також повідомлення про те, що компанія інвестує 2 мільярди доларів в xAI Ілона Маска, також викликали певні побоювання щодо циклічних інвестицій в штучний інтелект, що може становити довгострокові ризики.

Протягом останніх двох років штучний інтелект був основним фактором зростання акцій технологічних компаній. Однак цього року на ринки проникли певні сумніви щодо цієї технології, особливо на тлі завищених оцінок вартості технологічних компаній.

За винятком технологічного сектора, інші сектори продемонстрували стійкість. Акції виробника електромобілів BYD Co зросли майже на 2% на Гонконгській біржі після того, як конкурент Tesla Inc представив нові недорогі моделі, які не викликали особливого ентузіазму. Акції Tesla за ніч впали майже на 5%.

Японський індекс Nikkei 225 залишився без змін, а індекс TOPIX зріс на 0,7%. Обидва індекси торгувалися нижче рекордних максимумів, досягнутих цього тижня, після того, як фіскальна голубка Санае Такаїчі була обрана лідером правлячої Ліберально-демократичної партії країни.

Японські акції різко зросли після перемоги Такаїчі, яка відкрила їй шлях до прем'єрського крісла. Очікується, що лідер ЛДП збільшить фіскальні витрати, знизить податки на доходи і виступить проти подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії.

Однак залишаються питання щодо того, як саме Такаїчі фінансуватиме це фінансове зростання, особливо на тлі зростаючої непопулярності японських державних облігацій серед інвесторів. Після її обрання єна впала, як і ціни на облігації.

Японські ринки також зазнали тиску через значно вищі, ніж очікувалося, дані про витрати домогосподарств за серпень. Очікується, що високі витрати ще більше підтримають інфляцію, чинячи більший тиск на Банк Японії з метою підвищення процентних ставок.

Прем'єрство Такаїчі може призвести до розбіжностей між Банком Японії та урядом щодо монетарної політики, враховуючи, що голова Банку Японії Казуо Уеда дотримується позиції, що процентні ставки будуть підвищуватися разом з інфляцією.

Акції Toyota Motor Corp залишилися на місці після того, як японський автовиробник оголосив про відкликання майже 394 000 автомобілів у США через проблему з камерою заднього виду.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували зниження на тлі слабкості сектора технологій і охолодження глобальних настроїв щодо ризиків. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, а індекс Straits Times у Сінгапурі - на 0,4%.

James Hardie Industries PLC продемонструвала найкращі результати в Австралії, піднявшись приблизно на 10% після того, як виробник будівельних матеріалів оголосив про сильні фінансові результати за другий квартал.

Індійський індекс Nifty 50 незначно зріс під час ранкових торгів, залишившись вище 25 000 пунктів.

Увага прикута до низки фінансових результатів за третій квартал, які найближчими днями оголосять великі індійські технологічні компанії Tata Consultancy Services Ltd., HCL Technologies Ltd і Tech Mahindra Ltd.