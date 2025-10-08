Долар зростає на тлі тривалого закриття уряду США, що підриває довіру

У середу на початку азіатських торгів долар США піднявся до найвищого рівня за останні два місяці на тлі посилення ризиків, пов'язаних із закриттям уряду США, що викликало нові побоювання інвесторів і сприяло зростанню попиту на активи-прихистки.

Індекс долара, який вимірює силу американської валюти по відношенню до кошика з шести валют, зріс на 0,3% до 98,91, найвищого рівня з 5 серпня, оскільки президент США Дональд Трамп погрожував провести масові звільнення федеральних службовців під час протистояння.

«Оскільки вирішення проблеми закриття уряду не передбачається, настрої на фінансових ринках погіршилися», - написали аналітики Westpac у дослідницькому звіті.

Згідно з даними сайту ставок Polymarket, оскільки закриття уряду триває вже другий тиждень, ймовірність його закінчення протягом наступного тижня становить 26%.

Курс новозеландського долара впав на 1% до мінімуму в 0,5739 долара після того, як Резервний банк Нової Зеландії здивував ринок більшим, ніж очікувалося, зниженням процентної ставки на 50 базисних пунктів і попередив про подальше пом'якшення політики після нещодавнього погіршення економічних показників.

«Сьогодні ринок оцінював ймовірність зниження процентної ставки РБНЗ на 50 базисних пунктів лише в 30%», - сказав Джозеф Капурсо, керівник відділу валютних операцій, міжнародних та геоекономічних досліджень в Commonwealth Bank of Australia, який правильно передбачив сьогоднішнє зниження на 50 базисних пунктів. «Падіння курсу новозеландського долара було неминучим».

Він додав, що валюта може продовжити падіння, коли через кілька годин почнеться торгівля на лондонському ринку. «Є велика ймовірність, що вона може впасти нижче 57 центів».

Австралійський долар впав на 0,4% до 0,65595 долара. По відношенню до єни долар торгувався на рівні 152,535 єни, що на 0,4% вище за рівень наприкінці торгів у США, і коливався навколо найсильнішого рівня з лютого, оскільки інвестори оцінюють вплив економічної політики Санае Такаїчі.

Такаїчі, яка здивувала ринки, вигравши у вихідні вибори лідера правлячої партії та ставши наступним прем'єр-міністром Японії, змусила інвесторів замислитися, чи зможе протеже покійного Сіндзо Абе запровадити подібні стимулюючі заходи, які можуть підняти акції, але залишать єну вразливою. Ринки дорогоцінних металів зафіксували нові максимуми, оскільки інвестори шукали безпечні притулки, а спотові ціни на золото перевищили позначку 4000 доларів за унцію. «Невизначеність щодо світової економіки є одним з головних чинників, а закриття уряду США також не сприяє поліпшенню настроїв», - написали аналітики ING у дослідницькій записці.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, що є еталоном, зросла до 4,1307% порівняно з 4,127% на закритті торгів у США у вівторок. За даними FedWatch Tool від CME Group, як і раніше, очікується, що ФРС знизить процентні ставки в кінці цього місяця, а ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 94,6% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів. Курс євро становив 1,1618 долара, знизившись на 0,3% за азіатську сесію, а курс фунта стерлінгів - 1,3395 долара, знизившись на 0,2%. Курс офшорного юаня становив 7,1506 юаня за долар, що на 0,1% слабше порівняно з попередньою сесією.