Волл-стріт відступає від рекордних максимумів на тлі зростання економічних побоювань

Американські акції закрилися зниженням у вівторок, оскільки інвестори, позбавлені економічних даних через закриття уряду, звернули увагу на вторинні показники та коментарі представників Федеральної резервної системи США, щоб знайти підказки щодо слабкості економіки та монетарної політики.

Всі три індекси завершили день у мінусі після того, як опитування споживчих очікувань, проведене Федеральним резервом Нью-Йорка, показало погіршення майбутніх очікувань і зростання прогнозів інфляції. Звіт привернув підвищену увагу на тлі відсутності федеральних даних через партійну пат-ситуацію в Конгресі, яка продовжила закриття уряду вже на сьомий день.

Інвестори були змушені покладатися на вторинні, незалежно підготовлені дані, а також на коментарі представників монетарної політики, щоб оцінити ймовірність того, що Федеральний резерв здійснить друге в цьому році зниження процентної ставки на засіданні з питань монетарної політики, яке відбудеться цього місяця.

«Звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка, ймовірно, дав трейдерам привід для фіксації прибутку, оскільки індекс S&P зростав сім днів поспіль», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку. «Чим довше триває закриття уряду, тим більша невизначеність через відсутність будь-яких економічних даних».

Економічно чутливі сектори, включаючи будівництво житла, житловий сектор, авіакомпанії та транспорт, показали гірші результати, ніж ринок в цілому.

«Ринок все ще дуже зосереджений на тому, що штучний інтелект керує всім, і я думаю, що частина ентузіазму вже згасла», - сказав Пол Нолте, старший консультант з питань багатства та ринковий стратег у Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс.

Голова ФРС Стівен Міран висловився за продовження зниження ставок, наголосивши на ризиках надто обмежувальної політики.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 91,99 пункту, або 0,20 %, до 46 602,98, S&P 500 втратив 25,69 пункту, або 0,38%, до 6714,59, а Nasdaq Composite втратив 153,30 пункту, або 0,67%, до 22 788,36.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше падіння за відсотками зазнав сектор дискреційних споживчих товарів, тоді як найбільше зростання продемонстрували сектори базових споживчих товарів та комунальних послуг.

Акції Tesla продовжили падіння, втративши 4,5% після того, як виробник електромобілів представив свою недорогу модель Model Y.

AMD подорожчав на 3,8% після того, як Jefferies підвищив рейтинг акцій до «купувати», а інші брокерські компанії підвищили цільові ціни на наступний день після того, як угода про постачання чіпмейкера з OpenAI підтримала зростання акцій технологічних компаній.

Виробник пива Corona Constellation Brands подорожчав на 1% після того, як опублікував дані про менший, ніж очікувалося, спад продажів у другому кварталі.

IBM подорожчав на 1,5% після того, як компанія оголосила про партнерство зі стартапом Anthropic, що займається штучним інтелектом.

Акції Trilogy Metals, що котируються на біржі США, злетіли на 207,8% після того, як Білий дім заявив, що придбає 10% акцій компанії.

Акції AppLovin підскочили на 7,6%, відігравши майже половину втрат попередньої сесії, і очолили індекс S&P 500 після того, як брокерські компанії Citi Research і Oppenheimer розвіяли побоювання після повідомлення про розслідування Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) практики збору даних компанією.

Акції, пов'язані з біткойном, включаючи Coinbase, Strategy, Riot Platforms і MARA Holdings, втратили прибутки, отримані в понеділок, оскільки криптовалюта відступила від рекордних максимумів.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,93 до 1. На NYSE було зафіксовано 350 нових максимумів і 75 нових мінімумів.

На Nasdaq 1527 акцій зросли, а 3126 впали, оскільки кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,05 до 1.

S&P 500 зафіксував 36 нових 52-тижневих максимумів і вісім нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 121 новий максимум і 70 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 19,44 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.