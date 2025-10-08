Нацбанк оновив підходи до оцінки фінансового стану боржників на прифронтових територіях

Національний банк України оновив підходи до оцінки фінансового стану боржників, які працюють переважно на прифронтових територіях та постраждали від збройної агресії РФ або стихійних лих.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Відповідно до нових правил, банки зможуть використовувати прогнозні значення фінансових результатів від операційної діяльності боржника у випадках, коли підприємство зазнало значних пошкоджень виробничих потужностей чи майна. Раніше при оцінці кредитоспроможності банки мали враховувати лише історичні показники фінансової діяльності.

У Нацбанку зазначили, що новий підхід дозволить банкам гнучкіше оцінювати потенціал бізнесів, які працюють у складних умовах, і таким чином сприятиме збереженню та розширенню доступу до кредитних ресурсів.